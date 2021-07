La difesa dei boschi attorno a Occhito

Parte dalla diga di Occhito il progetto PABLO - acronimo di “Pianificazione Ambientale e Boschiva del Lago di Occhito” – sostenuto da fondi europei e gestito da una associazione temporanea di scopo guidata Monte Maggiore e con partner come il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, l’ente che gestisce l’invaso e le aree adiacenti a difesa dell’invaso, oltre al Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini dell’Università del Molise (Aria), Tecno Forest e Legacoop Puglia.

PABLO sarà presentato giovedì prossimo alle 16.30 con l’intervento del responsabile del Settore ”Sistemazioni Idraulico Forestali” Carmela Pedone, che illustrerà il contesto naturalistico del patrimonio forestale di Occhito. A lei si aggiungeranno Graziano Coscia, sindaco di Carlantino, Ugo Fragassi di Monte Maggiore, Giovanni Santopuoli per Unimolise e Lorenzo Mini di Dream, moderati da Katia De Luca di Legacoop Puglia.

Si tratta di un progetto pilota, di durata biennale, che prevede la promozione di processi innovativi nel settore agricolo e forestale finalizzate al miglioramento delle funzioni protettive e ambientali dei soprassuoli forestali adiacenti al Lago di Occhito, attraverso il recupero della loro dimensione ecologica e la valorizzazione della funzione economico-protettiva. Tra gli interventi di progetto è prevista pure la costituzione di una "Comunità di Pratica" aperta ad operatori interessati e sensibili alla tematica della gestione delle aree boschive, affinché non si limitino ad essere fruitori passivi di informazioni ma partecipino attivamente alla definizione e allo sviluppo di metodi, tecniche, approcci, prospettive e linguaggi.

“È un progetto che introduce uno strumento innovativo di gestione attiva delle foreste che può essere replicato anche in altri ambiti – ha spiegato il presidente del Consorzio Giuseppe De Filippo - e rappresenta un approccio moderno e inclusivo di gestione delle foreste, grazie al connubio tra aziende private ed enti pubblici”.

Un volo di droni servirà per l’acquisizione ed elaborazione dei dati Lidar, utili per la rilevazione dei parametri di vegetazione e dendometrici del bosco e la definizione della “pratica del fuoco prescritto” con la quale si punta a ridurre la necromassa infiammabile e si aumenta la resistenza delle piante rispetto all’eventualità di incendi reali. Il lavoro porterà alla prima applicazione in Puglia della pratica del fuoco prescritto e alla redazione di un Business Plan ambientale e produttivo dei boschi, oltre alla costituzione di un modello di Gestione Forestale pubblico-privato che verrà applicato ad aree campione per verificarne l’efficacia e l’affidabilità.

f.g.