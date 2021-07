Doppi domiciliari dopo il blitz ai Cappuccini

Da ieri pomeriggio sono stati posti agli arresti domiciliari Marco Bayan di 30 anni, e la sua compagna Teresa Di Pasqua di 31, fermati martedì mattina durante un blitz interforze al quartiere Cappuccini di Lucera.

Il gip Margherita Grippo ha disposto per entrambi l’uscita dal carcere e il ritorno a casa (in abitazioni separate), confermando comunque nell’udienza di convalida le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, titolare dell’azione che ha comportato l’impiego congiunto di una sessantina di uomini con l’ausilio di unità cinofile e di personale locale di Guardia di finanza e carabinieri, durante le numerose perquisizioni effettuate soprattutto in Via De Nicola, da una finestra dell'appartamento della coppia i Cacciatori di Puglia avrebbero visto una mano femminile gettare due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, con il successivo ritrovamento di un bilancino di precisione.

Al termine dell’interrogatorio di convalida dell’arresto, nel quale Bayan ha ammesso la proprietà della droga, il giudice ha accolto la richiesta del loro difensore, l’avvocato Giuseppe Stefano Perrone, di attenuare la misura cautelare, concedendo quindi la detenzione ai domiciliari, anche in relazione al loro stato di incensuratezza.

Al di là degli aspetti processuali, da questa vicenda emerge comunque la presenza e variegata disponibilità di uno dei più ingenti quantitativi di stupefacenti mai rinvenuti a Lucera, tra cocaina e hashish (quasi mezzo chilo ciascuno), e marijuana (circa un chilo e 400 grammi in tutto), assieme a materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi e a una piccola pressa in ferro che gli inquirenti ritengono possa essere usata per la realizzazione dei cosiddetti “panetti” di hashish.

Tuttavia gli investigatori non sono stati in grado di attribuirne l’appartenenza a una o più persone precise, visto che il ritrovamento è avvenuto in un vano comune di una delle palazzine controllate.

