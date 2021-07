E’ ripartita la giostra del Covid

Dopo sole 24 ore di assenza ufficiale del Coronavirus da Lucera, la giostra dei contagi in città ha ricominciato a girare anche abbastanza velocemente, se è vero che nel giro di tre giorni i positivi registrati sono subito saliti a sette. E questo trend non fa ben sperare per il futuro più o meno prossimo, non solo a livello locale ma anche provinciale e regionale.

Non a caso, si è rimessa in moto anche la macchina sanitaria, come per esempio al Policlinico di Foggia dove da oggi è stato riattivato un primo livello di allerta per l’emergenza Covid, con 24 posti letto (estensibili a 35 entro il 1° agosto) pronti nel reparto di Malattie infettive. L’attivazione del “Nucleo Covid” e dei relativi percorsi è stato previsto anche nelle discipline di Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia, Dialisi e Rianimazione, tutte sezioni comunque ancora sgombri da malati.

Nel presidio del capoluogo proprio oggi sono stati dichiarati 17 ricoverati, di cui uno finito in terapia intensiva ma non vaccinato, praticamente il doppio nel giro di una settimana.

In Puglia ce ne sono 89 in ospedale, di cui 9 in Rianimazione, circa 2.000 ancora infetti e con oltre 250 casi solo negli ultimi due giorni.

Intanto, da lunedì prossimo e fino al 31 agosto la Asl Foggia darà il via libera a una equipe infermieristica collegata alla Centrale Operativa Territoriale, in grado di assicurare prestazioni non rinviabili nei giorni festivi e prefestivi e negli orari di non operatività dei servizi distrettuali. Il bacino di azione è dichiarato per l’intera provincia e rivolto in particolare delle persone in condizioni di fragilità socio-assistenziale. Il gruppo si occuperà di assicurare quelle prestazioni infermieristiche non garantite dai servizi distrettuali e che non richiedono il supporto del 118. Sarà a disposizione, pertanto, dei medici di famiglia, dei pediatri, delle Guardie mediche e degli incaricati Usca. Saranno operativi nei festivi e prefestivi dalle 8 alle 20 e nei feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 20,00. In caso di necessità di prestazioni continuative, il distretto sanitario di pertinenza prenderà in carico la situazione per il resto del tempo.

r.z.