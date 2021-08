A settembre riapre la caccia

La Giunta Emiliano ha approvato il calendario venatorio 2021/2022 che regolamenta la caccia per l’intera stagione e, al contempo, è stata stabilita una pre-apertura dei termini dell’attività sulla scorta dei pareri espressi nei giorni scorsi dell’ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale.

L’apertura della stagione è quindi fissata al 19 settembre 2021 e termina il 30 gennaio 2022.

La Regione Puglia, inoltre, ha autorizzato in deroga la pre-apertura relativamente a determinate specie e nella misura di un numero determinato di capi per giornata, nei giorni 1 e 5 settembre 2021. Per il cinghiale, in particolare, il nuovo calendario anticipa la caccia di un mese rispetto alla data stabilita.

Intanto, due domeniche fa a Roseto, su iniziativa dell’Associazione AFC Fortore, si è svolta la prima prova amatoriale di lavoro su Starna per le categorie canine continentali e inglesi, con la partecipazione di una trentina di mute e numerosi conduttori e appassionati pugliesi e campani.

Durante la manifestazione sono state applicate tutte le cautele del caso per la tutela della fauna, visto che si è trattato di prova senza sparo, con Starne di qualità in un contesto territoriale di alta idoneità per questa specie per la verifica delle olfattive e di lavoro dei cani.

Nella categoria degli inglesi ha vinto Claudio Quarantini, nei continentali Giovanni del Vecchio.

f.g.