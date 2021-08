Due popoli a Casalvecchio

Quarta edizione, dal 5 al 7 agosto, a Casalvecchio di Puglia per “Vëllazëria”, il festival della fratellanza italo-albanese che l’anno scorso non si è tenuto a causa della restrizioni anti Covid.

L’iniziativa, ideata dal sindaco Noè Andreano, viene realizzata dall’Amministrazione comunale con il supporto dello Sportello linguistico e, ancora una volta, con la collaborazione della Regione Puglia. E’ prevista la partecipazione delle Associazioni culturali locali “Bashkimi Arbëresh Tallandishat” e “Centro Studi e Tradizioni Arbëreshe Skander”, la Pro Loco di Castelnuovo e l’Associazione “Attivamente insieme” di Biccari, con il patrocinio di Gal Meridaunia, Borghi Autentici d'Italia, Comunità Ospitali e Unione dei Casali Dauni (Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro e Castelnuovo della Daunia).

Non ci sarà la consueta presenza dei gruppi folkloristici albanesi, ma il Paese delle Aquile sarà virtualmente a Casalvecchio grazie alla rappresentanza garantita da Gentiana Mburimi, console generale della Repubblica di Albania a Bari, ed Eva Kondi, direttrice del dipartimento di rivitalizzazione dei beni culturali del governo albanese ed ex direttrice dell'agenzia nazionale della Diaspora.

Saranno presenti, invece, i gruppi folkloristici arbëreshë locali e quelli provenienti dalle comunità storiche italo-albanesi di Frascineto e Lungro in Calabria, Ururi in Molise, oltre a un gruppo fondato da albanesi che vivono in Puglia.

“Ancora una volta, gli eventi di Vëllazëria serviranno a testimoniare un patrimonio culturale di comunità sorte nel XV secolo – hanno spiegato i promotori - quando migliaia di famiglie albanesi in fuga, dopo la morte dell’eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg, trovarono accoglienza nel Sud Italia, dove andarono a ripopolare villaggi spopolati da epidemie, carestie e guerre o a fondarne di nuovi, dando linfa vitale alla depressa economia del Mezzogiorno. Altro obiettivo della manifestazione è il consolidamento dei legami storici tra queste comunità e la terra di provenienza che nei millenni ha sempre avuto relazioni culturali ed economiche con l’Italia”.

f.g.