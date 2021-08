Il senso della luce vista a Lucera

Arriva a conclusione un progetto iniziato due anni fa quando a Lucera si tennero tre giornate di studio e pratica sulla fotografia, sulla direttrice Puglia-Marche e in onore del fotografo lucerino Giuseppe Cavalli (Lucera, 1904 - Senigallia, 1961).

Sabato e domenica prossimi, 21 e 22 agosto, è in programma una mostra d’immagini realizzate da undici autori (Nicola Ritrovato, Paola Celestina Ricucci, Michelino Palumbo, Nicola Loviento, Alfredo Ingino, Bambina Giantomaso, Giusi Fontana, Luigi Di Napoli, Daniele De Luca, Bianca Costanza De Luca, Antonio Carbone) che hanno seguito quella iniziativa dell’Osservatorio di Fotografia. Dopo gli incontri di discussione sulle immagini, le uscite nei luoghi cittadini erano spinte dalla ricerca della luce mediterranea, che ogni giorno scolpisce la materia dei muri e delle strade, ed i soggetti cavalliani sono stati evocati dai racconti e dalle storie di Giuseppe Trincucci.

La luce interpretata dagli autori, specie quella dei fotoamatori degli anni cinquanta, è stato l’argomento basilare degli incontri svolti da Alessia Venditti e Marcello Sparaventi, quest’ultimo ideatore e direttore artistico dell’evento.

Alla fine sono stati prodotti undici pannelli espositivi che contengono alcune immagini attentamente selezionate per rendere in particolare lo stile e la sensibilità dei singoli autori, i quali hanno dimostrato di essere stati degnamente ispirati dal grande maestro.

f.g.

Programma

Sabato 21 agosto - ore 20

Giardino del Circolo Unione, Piazza Duomo

Presentazione del libro “Fotografia, esordi della critica Giuseppe Cavalli 1947-1961”. Volume curato da Marcello Sparaventi e Cristian Vescovi con una postfazione di Giuseppe Trincucci. Intervento di Alessia Venditti, storica della fotografia.

Domenica 22 agosto - ore 20

Palazzo d’Auria Secondo, Piazza Oberdan

Inaugurazione della mostra collettiva “Il senso della luce a Lucera”