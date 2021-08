Dal 3 settembre al 3 ottobre a Lucera andrà in scena un Festival Internazionale della Vocalità, in programma al Teatro Garibaldi che ospiterà sette appuntamenti operistici. L’iniziativa è dell’Associazione Bel Canto che allestisce un progetto di Davide Longo, con la partecipazione di 30 artisti provenienti da tutto il mondo a quello che si prefigura come il più grande laboratorio del sud Italia, grazie all'occasione di un periodo di alto perfezionamento nel campo della lirica. Guideranno le attività maestri come Maria Gabriella Cianci (stile e tecnica applicata), Steven Guadagno di New York (concertatore), Francesco D’Arcangelo (lettura della partitura), Davide Luchena (collaboratore) e dell’ensemble Lirico Italiano.

Il debutto è proprio il 3 settembre con il concerto dei partecipanti al corso sul Lied Tedesco, il giorno dopo l’anfiteatro ospiterà “Il Barbiere di Siviglia”, il 10 e 11 settembre di nuovo al Garibaldi dove andrà in scena, in forma di concerto, la prima opera del Trittico mozartiano “Così fan tutte”, il 17 e 19 settembre sarà la volta del “Don Giovanni” e il 24 e 26 settembre si chiuderà con “Le nozze di Figaro”. Il 30 settembre ci sarà un recital pianistico intitolato Fantasia Barocca e il finale del 3 ottobre è riservato a uno spettacolo musicale dedicato a “Gli Operisti di Puglia” con la partecipazione di importanti esponenti regionali.

f.g.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, sipario ore 20.30.

E’ prevista la prenotazione obbligatoria dei biglietti gratuiti su: associazionebelcanto.eventbrite.it

Green pass obbligatorio.