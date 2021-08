Nuove strutture per lo sport scolastico

Le classifiche sono ancora provvisorie, ma l’Amministrazione Pitta esulta già per l’inserimento di due progetti di carattere sportivo tra quelli finanziabili dal ministero dell’Istruzione per altrettante scuole lucerine che vedrebbero rifare il look ai loro piazzali esterni.

Si tratta della Manzoni e del Tommasone (riguardante in particolare l’area adiacente l’ex Gil), entrambe con interventi di 350 mila euro ciascuno.

I due progetti sono abbastanza simili nella concezione ma diversi nella distribuzione degli spazi, e prevedono la realizzazione di campi multifunzione per calcio, basket, pallavolo e beach volley (questo solo in Via Podgora), oltre a uno superficie dedicata all’atletica leggera con pista, fossato per il salto in lungo e pedana per il salto in alto.

Le candidature presentate entro il 5 agosto per “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” sono state circa 1.200, e le proposte lucerine sono alle posizioni 17 e 58 della graduatoria pugliese. Le classifiche sono a base regionale perché a ognuna sono assegnati dei coefficienti di ripartizione dei fondi già utilizzati per la distribuzione delle risorse dei Piani Operativi Nazionali. La Puglia è nella categoria delle “Meno sviluppate”.

I punteggi visibili sono stati attribuiti con meccanismi automatici, mentre ora ogni singola domanda verrà controllata manualmente per verificare la veridicità delle dichiarazioni riportate dai singoli enti locali.

Del resto è la stesso dicastero a precisare che “L’approvazione delle graduatorie provvisorie non costituisce di per sé autorizzazione al finanziamento”.

Sul fronte sportivo scolastico restano ancora diversi problemi da risolvere, quasi tutti relativi all’istituto comprensivo Bozzini-Fasani. I lavori di costruzione della palestra della sede centrale di Via Raffaello non sono ancora partiti, nonostante ci siano soldi stanziati e lavori appaltati, mentre per quella diroccata del plesso Cappuccini pare non ci siano novità positive. Peraltro, proprio il nuovissimo edificio di Via Piccolo attende il completamento del secondo piano, adempimento fondamentale per creare nel quartiere un intero ciclo di studi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado.

