Soldi comunali tra aumenti e rinvii

Quello di lunedì pomeriggio è stato il Consiglio comunale dei soldi, meglio ancora dei conti, dei costi e dei compensi. Si è parlato soprattutto di questo argomento, declinato sotto più aspetti, tra interventi sguaiati, polemiche intempestive a cui hanno assistito i soliti pesci nel barile.

La maggioranza ha prima di tutto approvato il rendiconto del bilancio 2020, praticamente il consuntivo dell’attività finanziarie svolta dall’ente nell’ultimo anno, fotografando una situazione che vede un avanzo di 17 mila euro, ma anche tanti soldi da girare ancora all’Organismo Straordinario di Liquidazione che deve pagare gli oltre 400 creditori dell’ente, dopo la dichiarazione del dissesto che ha resettato l’economia cittadina al 31 dicembre 2019.

Il sindaco Giuseppe Pitta e il direttore di Ragioneria Raffaele Cardillo hanno rivendicato la bonta delle scelte fatte, dal punto di vista politico e tecnico, evidenziando l’esistenza di un fondo cassa di circa 11 milioni di euro che ha permesso di pagare le fatture entro i 30 giorni successivi, ma anche di aver operato tagli e risparmi per circa 2 milioni di euro in un solo esercizio, così da evitare ulteriori riduzioni di servizi ai cittadini.

Nella stessa occasione sono stati aumentati, secondo quanto consente la normativa vigente, le remunerazioni al collegio dei tre revisori dei conti, passando da 10 a 19 mila euro per i rimborsi spese, e da 44 a 63 mila euro per i compensi veri e propri. L’iniziativa è stata giustificata con il prevedibile aumento del lavoro da svolgere per conto di Palazzo Mozzagrugno in relazione proprio al dissesto finanziario.

Ma la parte ancora più discussa è stata quella relativa ai costi della politica, sollevata soprattutto dall’ex vice sindaco Fabrizio Abate. L’esponente della minoranza ha evidenziato come per il prossimo triennio le indennità previste per i consiglieri comunali siano state pesantemente decurtate, fino ad arrivare al 50% in meno dal prossimo anno, mentre quelle per sindaco, assessori e presidente del Consiglio abbiano subito una riduzione di pochi punti percentuali (6-7%). “Perché questa disparità che ci porta a ricevere massimo 39 euro al mese?”, ha chiesto Abate che ha notato inoltre la conferma degli emolumenti spettanti ai dirigenti dell’ente. “Sono riportati adempimenti che hanno già fatto l’anno scorso”, ha affondato ulteriormente.

Nel frattempo, a distanza di alcuni mesi, non c’è ancora nessuna novità concreta sull’annunciata diminuzione delle indennità proprio per il sindaco e presidente del Consiglio (-35%) e per gli assessori (-30%). L’iniziativa del consigliere comunale Giuseppe De Sabato, poi passato in maggioranza, per il momento resta sempre appoggiata ai proclami teorici, in attesa di redigere il regolamento e tutti gli altri provvedimenti attuativi. Questa speciale clessidra sta misurando inesorabilmente il tempo trascorso a danno dei cittadini più bisognosi, visto che le riduzioni di spese (intorno ai 4 mila euro mensili) sarebbero destinati proprio a progetti di carattere sociale e assistenziale, anche nel settore della attività produttive.

Riccardo Zingaro