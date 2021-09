A Biccari un Mercato Slow Food

Olio, vino, zafferano, formaggi di capra, miele, infusi, marmellate, prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, pasta fresca e secca, farina, lavanda e tartufi: sono alcuni dei prodotti che troveranno posto sui banchi dei quindici produttori che parteciperanno al Mercato della Terra dei Monti Dauni che inaugurerà sabato 4 settembre alle ore 18. La sede del mercato sarà piazza Matteotti a Biccari.

L’appuntamento è mensile, e da ottobre in poi si svolgerà ogni seconda domenica del mese. Nei mesi autunnali e invernali si svolgerà tra le ore 11 e le 15, mentre nei mesi estivi sarà spostato alla sera, tra le 18 e le 23.

I produttori provengono non soltanto da Biccari, ma anche dalle vicine Castelluccio Valmaggiore, Lucera, Orsara di Puglia, Roseto Valfortore e Troia. “Una specie di ‘nazionale’ dei Monti Dauni – ha commenta il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna - messa insieme grazie al paziente lavoro della Condotta Slow Food di Foggia, capace di riunire il meglio della produzione tipica locale”. Il 70% dei partecipanti ha meno di 40 anni, un risultato frutto della sinergia tra pubblico e privato che ha permesso la nascita e il consolidamento di molte realtà imprenditoriali gestite da giovani e giovanissimi e facilitato il ricambio generazionale in quelle preesistenti.

“L’identità contadina, la natura incontaminata, la grande biodiversità dell’ambiente circostante sono lo scenario in cui operano aziende agricole – ha aggiunto - attraversate da più generazioni e giovani produttori desiderosi di aggiungere innovazioni e sperimentazioni alle risorse tipiche del territorio”.

Biccari si pone come centro di un percorso sui Monti dauni che intende coniugare la propria vocazione agricola all’accoglienza turistica, e l’inaugurazione del Mercato della Terra di Slow Food si inserisce in questo contesto. Durante la manifestazione saranno organizzate un'area degustazione e un'area formazione, con i produttori che incontreranno i visitatori per mini lezioni di 15 minuti su prodotti specifici e tutti i produttori saranno chiamati a svolgere delle docenze per illustrare agli iscritti della scuola caratteristiche, storia, preparazione e utilizzo degli ingredienti.

f.g.