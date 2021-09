La visita di Lopalco all’ospedale Lastaria

Stamattina l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco ha visitato per la prima volta l’ospedale Lastaria di Lucera, dopo essere stato alle Terme di Castelnuovo. L’epidemiologo, arrivato su invito del consigliere regionale Antonio Tutolo presente per l’occasione, è stato accolto dal sindaco Giuseppe Pitta e dal direttore sanitario del Policlinico di Foggia Franco Mezzadri, oltre che dai primari dei reparti del nosocomio. E’ stato accompagnato nel dipartimento di Medicina, Geriatria e Lungodegenza, il primo ad essere stato attivato un anno e mezzo fa nella sua attuale conformazione, in quello di Oncologia che funziona già intensamente con l’ambulatorio per le prestazioni chemioterapiche e che sta per aprire gli attesi dieci posti letto, e in quello di Chirurgia in cui vengono effettuate decine di interventi al mese, tutti quelli di piccola entità (day hospital e day surgery) dirottati dal Riuniti che riserva per le proprie sale operatorie quelli di maggiore complessità.

Inevitabile il passaggio nel pronto soccorso, affollato di pazienti e ancora caratterizzato dalle difficoltà di carenza di personale, per le quali lo stesso Lopalco ha ammesso evidenti problemi non risolvibili nel breve periodo. L'unica soluzione resta ancora quella di continuare a tenere attiva la convenzione con la Asl che fornisce medici del 118 in grado di coprire turni fuori dal proprio orario di servizio.

Un capitolo speciale della visita lo ha dedicato alle vaccinazioni, sia in funzione sociale che scolastica. “La Puglia è tra le prime regioni italiane – ha detto – ma dobbiamo continuare per cercare di coprire tutta la popolazione possibile, anche per combattere meglio il proliferare delle varianti. I vaccini ci hanno salvato dal disastro, e ora possiamo cominciare a parlare di un periodo post Covid perché con questa ondata i ricoveri sono diminuiti e le terapie intensive non sono mai andate sotto stress".

Lopalco si è detto molto fiducioso sulla riapertura delle scuole in totale sicurezza e soprattutto in presenza, sia per la grande diiffusione del siero già registrata sul personale docente e non docente, ma anche per l’oltre il 60% degli adolescenti già raggiunto dalla prima dose. “Crediamo di poter assicurare una copertura pressoché totale prima dell’inizio delle lezioni”, ha detto ai cronisti.

Il finale è stato per la rete degli hub vaccinali in tutta la regione, annunciando un sostanziale smantellamento nel giro di un mese. “Dopo il superamento dell’80% per la prima e seconda dose – ha detto - cambieremo strategia perché non avrebbe più senso mantenere strutture di così grandi dimensioni”.