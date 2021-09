A Lucera la ‘Puglia sposa promessa’

Si intitola “Puglia. La sposa promessa” un’antologia di fresca edizione che sarà presentata per la prima volta in Capitanata a Lucera. L’appuntamento è per venerdì 10 settembre alle 19 nel cortile di Palazzo De Nicastri, su iniziativa della libreria “Il sasso nello stagno” che opera al suo interno. Sarà una illustrazione a più voci e dialogherà con gli autori presenti Sergio Colavita, direttore artistico del Festival Questioni Meridionali.

Il volume, curato da Davide Grittani, è parte del suo progetto "Dispacci Italiani" che intende raccontare da un punto di vista altro e dall'interno il carattere e l'essenza più profonda delle regioni attraverso le voci degli scrittori di quel luogo.

Il volume dedicato alla Puglia raccoglie le voci degli scrittori Nicola Lagioia, Gabriella Genisi, Piernicola Silvis, Giovanni Rinaldi, Roberta Pilar Jarussi, Chicca Maralfa, Nicky Persico, Carlo D’Amicis, Cosimo Argentina, Ilaria Palomba, Livio Romano, Edoardo Winspeare. L'antologia, che tiene insieme pagine assai diverse tra loro, è arricchita da foto suggestive dei luoghi raccontati.

"Esistono tante Puglia. E tanti tipi di pugliesi. Emigrati, stanziali o da asporto. Quelli che la frequentano una volta l'anno, d'estate. Quelli che ci hanno lasciato la famiglia, oltre a un pezzo di cuore. Quelli che hanno trovato l'Eden, fermandosi a godere delle cure di una terra tutto sommato ancora semplice. E quelli che ci vivono, ai quali non va spiegato niente”.

f.g.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti, con ingresso contingentato su prenotazione e sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green pass.

Per info e prenotazioni, 0881-1960121