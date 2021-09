Due morti lucerini nelle Marche

Nelle ultime due settimane si sono verificate altrettante morti di lucerini emigrati nelle Marche. Ne ha dato notizia in entrambe le occasioni il Resto del Carlino.

Il primo caso risale all’8 settembre scorso quando Giovanni D’Antino di 47 anni, residente a Porto Potenza Picena, ha perso la vita per un malore improvviso, così come confermato dall’ispezione cadaverica effettuata sul corpo. A scoprire il decesso è stato il fratello che viveva con lui, e lo ha trovato nel sottoscala del condominio, dopo averlo cercato invano in casa. L’uomo era solito rifugiarsi in quel luogo, ma purtroppo è stato anche quello dove lo ha colto la morte.

Il secondo caso è di ieri mattina e riguarda il 67enne Giuseppe Palmadessa, da anni stabilitosi a Ponte Sasso di Fano. A fare la tragica scoperta è stato il figlio che si era insospettito del silenzio prolungato del padre. Quando è arrivato a casa, nessuno rispondeva dall’interno, e allora è scattato subito l’allarme. Quando è arrivata la polizia, era già avvenuto il decesso, anche in questa circostanza per apparenti cause naturali, anche perché i vicini non avrebbero sentito o visto nulla di sospetto. Non è comunque escluso un approfondimento di natura investigativa.

