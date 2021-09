Scoppia il caso palasport, la Sveva se ne va

Nel giorno in cui la Consulta dello Sport intende annunciare la Notte Bianca in programma sabato e domenica prossimi, scoppia definitivamente il caso palazzetto, la struttura che storicamente ha sempre dato più problemi che soluzioni, a causa di gestioni fallimentari favorite da amministrazioni (tutte) decisamente non all’altezza di una efficace politica sportiva.

Il risultato sono danni materiali, disagi societari, mancati incassi per l’ente, mentre almeno si salva la parte sanitaria, visto che da quasi sei mesi l’impianto sta svolgendo il suo preziosissimo ruolo di hub vaccinale.

Ma la sua rimodulazione sembrava il preludio a un effettivo utilizzo del campo per la squadra di basket che si appresta a disputare il suo primo campionato di serie C Silver. E invece niente, quella era solo un’operazione di maquillage logistico a cui non ha fatto seguito una preventiva organizzazione e gestione delle varie esigenze, tra cui l’annunciata manifestazione di interesse per la gestione, non ancora nemmeno emanata.

E allora la società della famiglia Maglia, dopo un paio di settimane di sistemazioni precarie per gli allenamenti, ha rotto gli indugi, annunciando che la partite casalinghe saranno giocate su un campo fuori città, ancora da individuare. Ma l’addio è tutt’altro che cordiale, attraverso un’apposita nota della Sveva Pallacanestro.

“Dopo un anno di sosta forzata, pochi avrebbero scommesso che si sarebbe potuti ripartire. Tanti, facilmente immaginabili, sono stati i problemi che hanno colpito numerose associazioni sportive, tanto da indurle a gettare la spugna. Una tale evenienza non ci è mai balenata per la testa! Anche nei momenti di maggior sconforto, come quello che stiamo vivendo in questo momento. Siamo ripartiti dalle fondamenta, rinforzando l’organico societario, indispensabile per ambire a traguardi sempre più importanti. Riteniamo di aver allestito un roster di tutto rispetto per affrontare il secondo campionato regionale. Tutto ciò al fine di poter ricominciare a sognare palcoscenici più importanti e, soprattutto, al fine di poter regalare ai tanti nostri sostenitori delle belle giornate di sana competizione sportiva da vivere in quella “bomboniera” che è il nostro palazzetto. Non avevamo, però, fatto i conti con la burocrazia che regna all’interno del Comune di Lucera, o forse si tratta di disinteresse verso lo sport? Sta di fatto che, contrariamente a quanto ci eravamo prefissi, non potremo mantenere il nostro impegno e quindi saremo purtroppo costretti a emigrare verso altro lido che renderemo noto appena riceveremo, ci auguriamo, riscontro positivo. Ci siamo resi conto che non avere legami e conoscenze politiche, evidentemente, non porta da nessuna parte. Ci siamo sempre e soltanto preoccupati di fare sport! Chiediamo scusa ai nostri tifosi se saranno costretti a fare qualche chilometro in più per vedere i ragazzi giocare. Non era assolutamente nostra intenzione. Abbiamo fatto di tutto per poter giocare a Lucera: verso i primi di giugno è stata protocollata una prima istanza al Comune per avere la necessaria e indispensabile autorizzazione allo svolgimento degli allenamenti, delle amichevoli e delle gare ufficiali di campionato. In seguito, dopo alcuni incontri con il sindaco, ci siamo fidati delle numerose promesse (esclusivamente verbali) che ci erano state fatte. Tutta aria fritta! Ogni giorno, man mano che si avvicinava la data del raduno, abbiamo sollecitato il Comune affinché ci venisse data la possibilità di iniziare gli allenamenti. Niente! Ci sono state date le risposte più bizzarre, anche dopo una seconda richiesta protocollata non più di dieci giorni fa, ma ad oggi ancora non abbiamo una risposta ufficiale tanto meno la possibilità di poterci allenare all'interno dell'unica struttura idonea cittadina. Sta di fatto che, ad, oggi abbiamo potuto svolgere gli allenamenti solo in un campo di calcio e in uno di calcio a 5, abbiamo ripiegato sulla palestra dell'Opera San Giuseppe dove gli orari sono interamente occupati dal nostro settore giovanile. Inutile dire che la cosa ha creato non pochi problemi. E all’orizzonte non si vede nulla! Al momento siamo senza campo di gioco e non abbiamo una struttura alternativa dove poterci allenare e se le cose non dovessero cambiare si rischia di non poter partecipare al campionato. Evidentemente il Comune di Lucera ha altre priorità: è strano, però, leggere nei corridoi del Comune locandine nelle quali si parla di incentivazione allo sport, dell’importanza dello sport e così via. Ma tant’è!!”.

A rincarare la dose è un addetto ai lavori che ha affidato il suo pensiero a Luceraweb: "Buongiorno redazione, ho visto in giro su vari social il manifesto della Notte Bianca. Ho riflettuto un po e mi sono chiesto: come si può organizzare una manifestazione del genere quando non c'è volontà ad aprire il palazzetto per permettere alle società di fare attività in tutta tranquillità. Sorgono dei dubbi. Ma è stato promesso a qualcuno in particolare? Perchè non può essere dato in gestione temporanea 30-40 giorni in attesa del bando? Sappiamo tutti che lo sport è fondamentale per una città, ma se la volontà non c'è abbiamo perso tutti”.

Riccardo Zingaro