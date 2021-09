Attesa per i nomi dei vincitori di Migliorarsi

Una curiosità incontenibile sta caratterizzando i pochi giorni che mancano alla conclusione della VI edizione di “Migliorarsi a Piccoli passi”, la manifestazione per bambini dedicata al “bello” che si è svolta a San Marco la Catola, borgo dei Monti Dauni, lo scorso 1° agosto.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Noi Noi” di Lucera, presieduta da Carlo Ventola, ideatore del format Migliorarsi, in collaborazione con il Comune di San Marco la Catola, ha proposto un’intera giornata dedicata al benessere psicofisico attraverso alcuni laboratori e giochi, passando per una migliore conoscenza del territorio, attraverso l’interpretazione di stili differenti nel rispetto dei luoghi.



Le cinque squadre di bimbi tra i 6 e i 10 anni di età e i relativi team di professionisti, composti da fotografo, parrucchiere, costumista e visagista, che hanno preso parte all’iniziativa non vedono l’ora di conoscere i nomi dei vincitori del viaggio con soggiorno a Bruxelles e visita alle Istituzioni europee offerto anche quest’anno dall’eurodeputato foggiano del Movimento 5 stelle Mario Furore.

Entusiasmo contagioso anche sui social, dove hanno avuto luogo le votazioni per scegliere la foto più bella tra quelle in concorso.



Il 24 agosto è stata stilata la classifica Facebook provvisoria che vede in testa la squadra Chic, seguita da Elegante, Casual, Retrò e infine Denim. La foto più votata in assoluto è quella che ritrae Cristin Lembo della squadra Elegante che ha totalizzato circa mille like.



A queste preferenze vanno aggiunti i voti della Giuria tecnica e sottratte eventuali penalizzazioni che potrebbero modificare completamente il risultato finale, che sarà reso noto il prossimo 3 ottobre durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a San Marco la Catola alle 10.30 nell’Aula magna dell’istituto scolastico “Eugenio Cipriani” in via Cairoli.

Sono infatti ancora segreti i voti assegnati dalla Giuria tecnica formata da Mario Furore, dal lookmaker Carlo Ventola e dal fotografo Walter Di Giovine Ardito.

Nel corso della premiazione saranno presentati anche il book fotografico della manifestazione e gli altri premi.



“Migliorarsi a piccoli passi” 2021 è realizzato con il sostegno della Regione Puglia (Fondo speciale per Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016 – Investiamo nel nostro futuro), di Costruiamo la Cultura – Puglia365, Teatro Pubblico Pugliese e Consorzio regionale per le arti e la cultura.

c.s.