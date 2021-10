Il dolce e l’amaro

Vangelo (Mc 10,2-16)

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Il commento di Michele Cuttano, diacono

Quante storie dietro a questa parola, storie sempre più spesso amare… la parola?

MATRIMONIO

“…per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre. E i due saranno una carne sola”.

Come prima cosa voglio farvi notare che le Parole appena citate sono le prime rivolte ad un essere umano da Dio.

Come si può notare Dio invita l’uomo a lasciare suo padre e sua madre.

Su questo versetto (lasciare suo padre e sua madre) si potrebbero (e dovrebbero) scrivere centinaia di pagine ma io vi avevo chiesto solo 5 minuti… devo, per cui, sintetizzare i concetti.

Quanti matrimoni si sfasciano perché l’uomo (o la donna) non ascoltano la voce di Dio?

Una rottura di un cordone ombelicale con la famiglia di origine, quasi una dichiarazione di indipendenza umana e spirituale.

Può essere a volte anche doloroso fare questo passaggio ma è indispensabile per la nuova famiglia che si alimenti di una linfa propria ed esclusiva, prodotta all’interno della coppia.

Quanta sofferenza può nascere da questa forma d’immaturità di vita a volte indotta da atteggiamenti possessivi ed egoisti.

E’ chiaro ed evidente che il cristiano deve prendersi cura dei propri genitori ma, non giriamo intorno al problema, con il matrimonio l’uomo e la donna creano con Dio una nuova famiglia, autonoma anche a livello decisionale...



“…Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto”.

A questo punto ci rendiamo conto con estrema chiarezza che Dio non considera più due realtà sebbene molto legate ma si passa proprio ad una nuova natura, appunto una sola carne.

Vi sembrerà strano ma è una nuova creazione, il Sacramento del matrimonio dona all’uomo e alla donna una vita nuova.

Il mondo come ci parla del matrimonio?

Un “negozio giuridico” fra due parti dove vengono previsti anche degli accordi in caso di separazione.

La caramella te la “zuchi” (te la tieni in bocca e la degusti) fin quando è dolce, quando viene fuori l’amaro la sputi;

Oppure un far “finta di niente”, lei si tiene e fa le sue cose ed io mi faccio le mie… così la famiglia resta (ipocritamente, falsamente) unita…

Le riflessioni da fare sono davvero tante, questa volta vorrei mettere in evidenza due aspetti.

Il primo è questo.

Potremmo chiederci a che titolo Cristo parla del matrimonio, dell’uomo e della donna e della loro unione.

Citando prima il pensiero del mondo ci possiamo rendere conto che la questione matrimonio è trattata e dibattuta da vari “esperti” che, fra loro stessi, si contraddicono spesso: avvocati (in primis), politici, sociologi, psicologi, sessuologi, referendum popolari…

E Dio che c’entra?

Scusate ma forse abbiamo dimenticato un “piccolo” particolare: l’uomo e la donna sono stati creati da Dio!

Chi veramente conosce le reali e profonde necessità dell’uomo e della donna è Dio.

Chi conosce la strada per la felicità dell’uomo e della donna è Dio.

Chi conosce tutti gli anfratti nascosti della mente umana è Dio.

L’amore che Cristo ha in mente quando parla di matrimonio è quello che ha unito Lui alla Chiesa.

Un amore fatto di conoscenza, di dialogo, di apertura alla vita, di generosità verso il prossimo, un amore che ha un culmine che passa attraverso uno stretto passaggio.

Il culmine dell’amore coniugale è lo sperimentare la Resurrezione nel quotidiano.

Questa Resurrezione quotidiana passa attraverso l’amore e la donazione della Croce.

Ogni matrimonio, anche il più ben riuscito, ha questo trampolino di lancio: l’Amore della Croce.

Non vi dico tutto questo per aver letto un insuperabile testo…, io so bene!

Il matrimonio è fatto di comunione di progetti, di dialogo, di diversità, di rispetto umano, di tenerezza, di unione di carne e quindi di sessualità, di apertura alla vita,

di… PERDONO.

So che il matrimonio non ha via d’uscita, di sopravvivenza, se in un suo determinato momento storico non vivi questo tipo di donazione.

Quanti matrimoni cristiani vivono di fatto il divorzio.

Non a livello di tribunale ma un divorzio pratico che nasce dal non perdonarsi, dal non riconciliarsi, quando l’indifferenza diventa il pane quotidiano della coppia.

E’ necessario chiedersi, in tutta sincerità, che ruolo occupa Dio nel nostro matrimonio.

Quanto conta Lui nelle nostre scelte di tutti i giorni.

Noi e Dio nella sessualità;

Noi e Dio nell’educare i figli;

Noi e Dio nelle nostre debolezze;

Noi e Dio tutti i giorni in tutti i fatti.

Un altro aspetto voglio sottolineare.

E comunque, anche quando un matrimonio finisce a livello giuridico, ci si comporta da SEMPRE DA CRISTIANI! Non è possibile che un uomo (o una donna) lasci in miseria i propri figli o la donna (o l’uomo) che ha amato! Ogni scelta nella vita ha dei doveri.

Il Vangelo anche questa Domenica ci presenta Cristo che accoglie dei bambini…

Che accostamento strano: Matrimonio e bambini!

Sì, effettivamente, secondo la mentalità di questo mondo, potrebbe essere un accostamento quantomeno fuori moda.

Le coppie di giovani che oggi decidono di sposarsi si fanno una “tabella di marcia”, programmano tutto. Quante calorie al giorno, le ore della palestra, le ore di sonno, il tempo per gli amici, il tempo per la vacanza, il numero dei figli e quando avere dei figli.

Nulla viene lasciato al “caso”.

O forse dovremmo dire nulla viene lasciato a Dio…

I figli costano, costa farli crescere, costa vestirli, costano i loro desideri, costa farli studiare, costa trovargli un lavoro, costa tenerli in casa fino a 40 anni, costa vederli infelici…

Io ricordo ancora quando ero bambino e chiedevo a mia madre perché non si metteva a tavola il suo piatto e lei che mi rispondeva “non ho fame oggi…”.

Se chiedessi ad uno dei nostri figli di aggettivare i miei genitori risponderebbero con molta semplicità: “erano dei poveracci”.

Ed invece mi sento io oggi un poveraccio che ho riempito i miei figli di un tutto che vale un bel niente, autogiustificandomi con il pensiero che così fan tutti.

Con il nostro modo di vivere abbiamo rubato ai nostri figli la più grande ricchezza di ogni essere umano: l’Amore di Dio.

Termino con una domanda, magari mi aspetto anche una vostra risposta:

Che posto concreto hai dato a Dio nel tuo matrimonio?