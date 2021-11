Le auto usate vendute in Puglia

Nei primi otto mesi del 2021 il mercato pugliese delle auto di seconda mano recupera e cresce rispetto al 2019. La crisi dei microchip nel “nuovo” ha spinto i prezzi medi di vendita (+12,6% sul 2020), calmierati dal recente Ecobonus. Sul mercato digitale c’è un’ampia disponibilità di auto usate di nuova generazione utili a svecchiare il parco circolante della regione, dove ben il 38,4% delle vetture è Euro 0-1-2-3. Il diesel resta l’alimentazione preferita mentre la Panda si conferma il modello più richiesto in assoluto.

Sul portale di AutoScout24 ben il 42% delle vetture presenti è Euro 6 e il 66% ha meno di 6 anni. A livello territoriale Bari e Lecce sono le province che hanno registrato il numero più alto di passaggi di proprietà netti.

A settembre il costo medio delle auto in vendita sul portale è pari a 18.370 euro, aumentato di ben il 12,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento di oltre 2.000 euro.

Un’ulteriore spinta al mercato, che andrà a calmierare l’aumento dei prezzi, potrebbe arrivare dall’Ecobonus per l’acquisto di auto usate Euro 6 (da 750 a 2.000 euro in base a tre fasce di emissioni), contribuendo così al rinnovo del parco circolante italiano che resta il più vecchio d’Europa: nel 2020 l’età media delle auto è pari a 11 anni e 10 mesi e in Puglia quasi quattro su dieci (38,4%) sono Euro 0-1-2-3, un dato peggiore rispetto alla media nazionale (30,5%).

Sono questi alcuni dati emersi dall’Osservatorio di AutoScout24, su base dati interni e dell’Automobile Club d'Italia.

Qual è l’andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale? Nei primi otto mesi del 2021, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Bari con 45.331 atti (+1,2% sullo stesso periodo del 2019), seguita da Lecce con 27.994 (+4%), Foggia con 24.431 (+1,7%), Taranto con 21.321 (-3%), Brindisi con 15.623 (+0,5%) e Barletta-Andria-Trani con 14.272 (+3,3%)

Cosa hanno cercato i pugliesi? Secondo i dati interni di AutoScout24, il 53,8% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nei primi otto mesi del 2021 riguarda vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 21%. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con il 2% delle richieste totali. In merito ai modelli più richiesti in regione vince in assoluto la Fiat Panda.

Qual è la situazione del parco circolante? Secondo gli ultimi dati dell’Aci relativi al 2020, in Italia il 30,5% delle auto è una Euro 0-1-2-3, mentre solo il 26,2% è una Euro 6. Le regioni con la percentuale più alta di vetture “datate” (Euro 0-1-2-3) sono la Calabria (46,1%), la Sicilia (44,7%) e la Campania (44,5%), mentre le più virtuose sono la Valle d’Aosta (10,9%) e il Trentino–Alto Adige (11,9%).

Red.