Tutti i numeri della Asl, Covid e prenotazioni

Negli ultimi giorni un sovraccarico di telefonate ha intasato il numero verde del CUP della ASL Foggia 800-466222, attivo esclusivamente per le prenotazioni e/o cancellazioni di prestazioni sanitarie.

Da una analisi del flusso telefonico è emerso che i due terzi delle telefonate giunte al CUP sono relative a richieste di prenotazioni del vaccino anti Covid o a quesiti sul green pass, argomenti specifici a cui sono stati dedicati canali differenti.

E’ in corso una attività di implementazione del servizio di Contact Center, valido esclusivamente per prenotare o disdire prestazioni sanitarie fruibili nelle strutture della Asl.

Ecco il riepilogo dei canali disponibili per ogni necessità.

Vaccinazioni anti COVID 19 e rilascio green pass

Per prenotare la vaccinazione o spostare un appuntamento già fissato, per informazioni sul rilascio del green pass è possibile contattare :

- Numero telefonico da rete fissa 800-938810;

- Numero telefonico da rete mobile 0881-312174;

- Mail dedicata: covid19.info@aslfg.it .

Per prenotare o disdire visite specialistiche in strutture ospedaliere, dipartimentali e territoriali della Asl:

- App PUGLIA SALUTE REGIONALE da scaricare su tablet o smartphone;

- Farmacie;

- Prenotazione online tramite il sito di PUGLIA SALUTE;

- Mail: prenota@aslfg.it ;

- Numero verde 800 466222,

Prenotazioni visite specialistiche al Policlinico Riuniti di Foggia

Il numero di telefono da contattare è il seguente: 0881 028802.

