Orsara, ecco il Centro Polivalente

Il Centro Polivalente per Anziani è pronto a iniziare le attività. Venerdì 15 ottobre, alle ore 18, nella struttura di Via della Croce-Via Di Vittorio, il Comune di Orsara di Puglia ha organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare il programma delle azioni e dei servizi rivolti alla popolazione ultra-sessantaquattrenne e le modalità per fruire degli stessi.

“Daremo il via alle iscrizioni”, annuncia il sindaco Tommaso Lecce. “Il Centro sarà aperto 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, con disponibilità sia al mattino che nel pomeriggio-sera. Si tratta di una grande conquista”. La gestione della struttura è stata affidata a una Associazione Temporanea d’Impresa con esperienza e competenze specifiche formata dalle Cooperative Sociali Medtraining e Orsara Arcobaleno”.

Il personale che opererà nel Centro garantirà l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludico-creative, di socializzazione e animazione, prestazioni di assistenza sociale, con un programma orientato alla salute e al benessere psico-fisico degli over-64enni. All’interno della struttura, troveranno spazio attività di segretariato sociale rivolte agli anziani e alle loro famiglie, in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

“Crediamo moltissimo nel valore strategico di questo servizio per la nostra popolazione. Il Comune sosterrà il 50% delle spese occorrenti per il funzionamento della struttura, i materiali e tutto quanto è necessario all’erogazione dei servizi di cui beneficerà la nostra popolazione più in là con gli anni. Gli anziani, dunque, potranno iscriversi e partecipare a tutte le attività contribuendo solo in minima parte e secondo il loro reddito Isee. In questo modo centriamo alcuni obiettivi importanti: il coinvolgimento massimo anche delle fasce di popolazione senza reddito o con un reddito basso; la sostenibilità economica della gestione e la continuità presente e futura del buon funzionamento del Centro”.

La realizzazione e l’attivazione concreta del Centro Polivalente ha l’obiettivo di sostenere un programma e delle azioni che favoriscano l’invecchiamento attivo, il protagonismo degli anziani, la valorizzazione del ruolo, delle esperienze e delle energie degli ultra-sessantaquattrenni.

“Questa è un’opera la cui ideazione e progettazione è iniziata molto tempo fa e ha visto il ruolo attivo del Comune e della Regione già nel decennio precedente a quello attuale, dunque un ringraziamento va a tutti coloro che, anche nel recente passato, hanno dato un contributo per arrivare al risultato odierno”, aggiunge il sindaco Tommaso Lecce.

“Vogliamo diventare un modello per il territorio. La spesa sociale è un investimento concreto per il presente e per il futuro, perché ha effetti positivi sulla salute psico-fisica dei nostri anziani, ci aiuta a recuperare le loro energie, la loro capacità di essere punti di riferimento e sostegno per le famiglie, l’enorme valore delle esperienze e competenze che esprimono. Per aver centrato tutti insieme questo obiettivo, voglio ringraziare il Consiglio comunale, personale e dirigenti del Comune, tutta la squadra di maggioranza. L’apertura del Centro Polivalente è una conquista per tutta la cittadinanza”.

f.g.