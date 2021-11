Raccolta differenziata sotto il 50%

L’andamento della raccolta differenziata a Lucera sta facendo segnare un dato costante di inferiorità del 50% rispetto al totale prodotto dalla popolazione locale. Gli ultimi dati regionali ufficiali risalgono a metà anno, e la performance lucerina è sempre intorno al 48%, in evidente calo rispetto al 2020 quando il totale sui dodici mesi è stato del 51,38%, peraltro in aumento rispetto al 2019.

I lucerini in questo 2021 stanno producendo circa un chilo di rifiuti pro capite al giorno, quasi mille tonnellate al mese, con prevalenza di indifferenziato che quindi finisce in discarica senza alcuna possibilità di riciclo.

E con l’approssimarsi dell’invio dell’ultimo avviso di pagamento per la Tari del 2021 da parte del Comune di Lucera, la questione torna di grande attualità, anche in relazione strettamente economica.

E la tendenza degli ultimi mesi non induce all’ottimismo, con un evidente ritorno all’antica indolenza sulla pratica del porta a porta introdotta ormai da una decina di anni su tutto il territorio cittadino, con alcune questioni rimaste ancora irrimediabili.

Una di queste è senza dubbio il fenomeno dell’abbandono selvaggio di spazzatura, che coinvolge sia il centro urbano che le zone rurali. Ci sono campagne ormai invase di semplice pattume o peggio ancora di rifiuti speciali, con la disperazione dei non pochi residenti che spesso assistono inermi, a volte cercano di ripulire in autonomia e quasi sempre denunciano mancanza di controlli ed efficienza nella raccolta. Mezzana Grande, Seggio e Marchesa sono le contrade più afflitte, del resto sono quelle più vicine al cenro abitato dove è facile trovare più che altro scarti di edilizia (anche onduline di eternit), pneumatici e derivati delle lavorazioni di carni.

Quelli che lasciano l’immondizia in città, invece, ormai hanno creato delle vere e proprie “isole non ecologiche” in vari luoghi, sia del centro storico che in periferia. Piazza del Carmine, Via Sorso, Viale Dante, Via Petrarca, Viale Tiziano sono solo alcuni dei luoghi dove gli operatori ormai organizzano delle raccolte straordinarie ma pressochè quotidiane.

Il fenomeno naturalmente non è solo locale, e in effetti la Regione Puglia e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani hanno definito una linea di intervento e ripromesso la firma di un protocollo di intesa, a seguito di un incontro operativo tra le parti, con l’intervento dell’Ager. Gli obiettivi dichiarati sono il contrasto agli abbandoni attraverso una sinergia tra Comuni, Regione, province, Ager e Forze dell’Ordine, anche attraverso apposito protocollo già allo studio dell’Assessorato regionale; il potenziamento delle dotazioni tecnologiche di controllo del territorio: fototrappole, droni e utilizzo delle Polizie metropolitane e provinciali; la revisione del meccanismo per cui tutti i rifiuti abbandonati sui cigli stradali che i Comuni virtuosamente raccolgono, purtroppo, vengono conteggiati come indifferenziato, con ricadute negative su percentuali sulla tassazione; l’attivazione di focus su pneumatici, inerti e amianto, sempre in chiave di supporto ai Comuni e miglioramento delle reti di recupero con i Consorzi.

r.z.

