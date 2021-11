Programma vaccinazioni in provincia

La campagna vaccinale in provincia di Foggia in questo momento può contare su 21 hub dislocati sull’intero territorio. Sono attivi nei comuni di Accadia, Apricena, Cagnano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro, San Severo, Torremaggiore, Troia, Vico e Vieste.

Per le terze dosi di richiamo, inoltre, continua la campagna di prossimità con il supporto delle unità vaccinali mobili: nei comuni che non sono sede di hub, la Asl Foggia, in collaborazione con le amministrazioni locali e le associazioni di volontariato, sta organizzando sedute straordinarie secondo un preciso calendario.

Il calendario aggiornato prevede le seguenti tappe sui Monti dauni: sabato 6 novembre a Pietra e Orsara, lunedì 8 novembre a Casalvecchio, martedì 9 a Carlantino, mercoledì 10 novembre a Rocchetta e Celenza, giovedì 11 novembre a San Marco la Catola, venerdì 12 a Sant’Agata di Puglia e Castelnuovo, lunedì 15 novembre a Monteleone, mercoledì 17 a Panni, venerdì 19 novembre a Bovino e lunedì 22 ad Anzano.

“La direzione – hanno fatto sapere dalla Asl - invita tutte le persone di età superiore a 60 anni che hanno effettuato la seconda dose almeno sei mesi fa a non farsi sfuggire l’occasione di ricevere la terza dose direttamente nel proprio comune di residenza, nel corso di queste sedute straordinarie”.

