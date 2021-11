Cedono le basole, chiusa Via Amendola

Non c’è pace per il centro storico di Lucera. Dopo le riduzione a senso unico di Corso Garibaldi, con l’istituzione di un divieto di accesso comunque scarsamente rispettato dagli automobilisti provenienti da Porta Foggia, la pioggia delle ultime ore ha sicuramente accentuato la situazione di precarietà delle basole di alcune strade fortemente sollecitate del passaggio dei veicoli. Alcune di queste hanno ceduto improvvisamente in Via Amendola, provocando la chiusura immediata della strada che già presentava avallamenti e sconnessioni, così come molte altre della zona che sono ad altrettanto rischio di sprofondamento.

Il traffico, quindi, subisce ulteriori disagi e sconta anche una pianificazione complessa, per alcuni ampiamente contestata, come l’obbligo di percorrere Via Vittoro Veneto in un solo senso, quasi invogliando le auto a entrare nel centro storico.

L’auspicio per imprese e residenti è almeno quello di una veloce riparazione del cedimento odierno.

