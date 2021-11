‘Nu sun d speranz’ per il territorio

Lui lo definisce un canto, ma è più che altro un lamento quello di Razza, al secolo Mario Frascone, che domenica scorsa ha tirato fuori un nuovo singolo dal titolo “Nu sun d speranz”, da lui stesso scritto e interpretato.

Il suo testo era originariamente una poesia, con cui denuncia e accusa, ma anche invita e sollecita. Sullo sfondo c’è una città operosa, legata alle tradizioni agricole e all’esperienza degli anziani “così da far rinascere i modi di fare e di essere del passato, baluardo dal valore inestimabile”, mentre l’orizzonte è rappresentato dal desiderio di tornare a vivere in un posto più pulito, con maggiore rispetto del territorio, “lontano da immondizia e discariche”.

L’iniziativa si pone proprio l’obiettivo di mostrare le bellezze del territorio, ma anche il degrado e l’abbandono di cui soffre Lucera e il resto della provincia.

Razza tiene a sottolineare il suo etnocentrismo con componimenti in lingua dialettale che offrirebbe comunque una metrica adeguata allo scopo, condita da termini antichi, “nonostante la presenza di molte parole da codice fiscale”.

“Bisogna convincersi che l’esodo dei giovani è dato dal fatto che qui ci è rimasto poco o niente – ha spiegato Razza – e questa situazione per me è voluta, non perché non abbiamo risorse e lavoro. La Capitanata è sempre ultima e maltrattata a livello regionale ma io nutro la speranza che il suono del pezzo entri nelle coscienze di ognuno di noi, e ci risvegli da questo sonno profondo, perché questa parte di Puglia, culla di storia, archeologia, antropologia, architettura, arte è piena zeppa di tradizioni tramandate oralmente per secoli e deve brillare come ha sempre fatto”.

La produzione è praticamente tutta lucerina. La canzone è musicata dai The Buskers: Papa Mike De Rosario (chitarra, organetto) e Anna Rubino (diamonica), le percussioni sono di Davide Eronia e il mix e mastering è di Guido Torraco.

Il video è stato interamente girato nell'agro lucerino, e trovano spazio anche opere pittoriche di Rosalba Clemente e Pietro Petti. Sono rappresentati momenti della trasformazione dell'uva in vino, durante la distribuzione del mosto.

“Il vino rappresenta una componente importantissima e soprattutto irrinunciabile per la nostra tradizione culturale e sociale – ha concluso Razza, 31enne che si occupa personalmente di lavori agricoli - visto non soltanto come semplice bevanda, ma come vero e proprio collante familiare”.

