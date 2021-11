Il lucerino Dell’Aquila presidente di Anga Puglia

Donato Maria Dell’Aquila è il nuovo presidente dei Giovani di Confagricoltura-Anga Puglia, l’associazione che raccoglie i giovani di Confagricoltura. Subentra a Francesco Creta. Agronomo e imprenditore agricolo, Dell’Aquila è titolare di un’azienda agro-zootecnica di Lucera e di un allevamento di bufale. L’elezione è avvenuta a Bari ed erano presenti all’incontro, oltre al presidente uscente, il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro e Giangiacomo Arditi, vicepresidente nazionale Anga.

“Ringrazio i soci e tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità di fare questa bella esperienza e di impegnarmi per questa associazione”, ha esordito Dell’Aquila.

Durante il proprio intervento, il neo presidente ha posto l’accento sugli obiettivi del suo mandato; “Porremo una grande attenzione all’allargamento della base sociale e alla formazione, non solo quella dei dirigenti regionali ma di tutti i soci con convegni e seminari. Inoltre, incentiveremo la collaborazione tra le varie Anga provinciali, in modo che la voce di tutti i giovani agricoltori pugliesi sia quanto più presente sui tavoli economici e politici”.

Dell’Aquila ha anche rimarcato la volontà di avere un ruolo nei contesti regionali “dove i giovani agricoltori meritano una voce, proprio perché costituiscono il presente e il futuro dell’economia della regione” e la piena sinergia con Confagricoltura Puglia “con la quale – ha detto - c’è e ci sarà un dibattito propositivo costante mirato alla crescita della sana imprenditoria agroalimentare della Puglia”. Il nuovo presidente sarà affiancato da due vicepresidenti, Francesca Margarito e Nunzio Ventura.

Red.