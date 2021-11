Vaccini e contagi, la situazione

La Regione Puglia ha dato attuazione alla circolare del ministero che porta a 5 mesi il tempo per la terza dose del vaccino anticovid. Con le nuove disposizioni è stata aggiornata anche la platea dei cittadini che possono riceverla sino al 31 dicembre, cioè 1,7 milioni di pugliesi over 40.

Cresce anche il numero delle prenotazioni, rispetto alla media di circa 6 mila al giorno effettuate nella settimana dal 15 al 21 novembre, sarebbero già triplicate negli ultimi tre giorni. A questi dati vanno aggiunte le sessioni dedicate al personale scolastico docente e non docente, che sono in corso in tutta la Puglia secondo il modello “scuola per scuola”, organizzato in sinergia tra i Dipartimenti di prevenzione delle Asl e Ufficio scolastico regionale e provinciali, oltre alle somministrazioni nei centri specialistici di cura che stanno contattando e vaccinando pazienti, caregiver e familiari conviventi e infine il lavoro dei medici di medicina generale, che stanno già ritirando le dosi, e delle farmacie.

Sono invece 9 mila le persone che negli ultimi dieci giorni hanno ricevuto la prima dose. Saranno i medici di medicina generale a contattare i loro assistiti ancora non vaccinati svolgendo un ruolo attivo di informazione e coinvolgimento nella campagna.

In provincia di Foggia, dopo l'avvio per il personale scolastico, la Asl sta organizzando anche per le forze dell'ordine. Anche in questo caso, sarà riproposta l'organizzazione attuata per la somministrazione di prima e seconda dose. Ad oggi, in Capitanata sono state somministrate in tutto circa 925.000 dosi di vaccino di cui circa 27.000 terze dosi.

A Lucera, infine, le attività sono sempre in corso all’ex Inam in via Trento, unico centro di somministrazione per il quale è stato allestito tutto il primo piano della struttura.

Sul fronte dei contagi, l’ultimo dato aggiornato risale a ieri, con 16 persone infette, di cui una ricoverata in ospedale, e 8 in isolamento.

Red.