Dante, l’astrofisica e le onde gravitazionali sono i temi di un incontro programmato per sabato 11 dicembre alle 18.30 alla biblioteca di San Pasquale a Lucera, dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

A conservare con Giuseppe Trincucci ci saranno Paola Catapano, Monica Colpi e Marco Drago.

Paola Catapano è lucerina, conosce quattro lingue, nota divulgatrice del Cern dove è stata assistente del Premio Nobel Carlo Rubbia e ora dirige il centro di comunicazione multimediale dell’organismo svizzero. E’ autrice di documentari e lavori scientifici in vari settori, sia terrestri che spaziali, trasmessi su varie piattaforme televisive.

Monica Colpi è Ordinario di Fisica all’Università di Milano Bicocca. Coordina lavori scientifici alla missione spaziale LISA e Einstein Telescope. Come divulgatrice, è autrice di "Buchi neri evanescenti" (edizione nottetempo), di "Onde Gravitazionali" nella collana Viaggio nell’Universo (Corriere della Sera) e di "notte siriaca"(scienza express).

Marco Drago è un astrofisico italiano specializzato in fisica delle onde gravitazionali. Ha lavorato alle università di Trento e all'Istituto Max Planck di fisica gravitazionale di Hannover in Germania. Dal 2017 è in Italia, prima al Gran Sasso Science Institute e attualmente all’Università La Sapienza di Roma.

