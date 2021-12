Nella prima ‘Oil Free Zone’ c’è anche Lucera

C’è un nuovo modello energetico che sta prendendo forma sui Monti dauni, con i Comuni delle aree interne che hanno intenzione di opporsi all’assalto delle grandi aziende sul territorio e svolgere un ruolo attivo nella transizione ecologica.

I 29 sindaci delle aree interne hanno deciso di coinvolgere anche Lucera dove venerdì mattina c’è stato un importante incontro promosso dal Gal Meridaunia, con il ruolo di coordinamento dei processi di informazione, divulgazione e acquisizione di consapevolezza sul tema, specie se è stato calcolato che la parte sud della Capitanata produce energia 8 volte superiori a quelle che ne consuma.

Il primo passo, non ancora formalizzato ma ormai ritenuto cosa fatta, è la firma di un apposito accordo che prevede la dichiarazione e costituzione di una “Oil Free Zone”, la prima in Puglia, così da intraprendere una strada comune sul corretto utilizzo delle risorse energetiche, esplorando tutte le migliori ricadute ambientali, economiche ed occupazionali e avviando processi e azioni di interlocuzione con gli enti e le autorità regionali, nazionali ed europee e con i vari gruppi industriali interessati. E’ un adempimento ritenuto indispensabile per avvalorare una precisa visione di sviluppo futuro, e quindi ai sindaci sono state illustrate le tecnologie impiegabili (solare, eolico e biomasse), ma anche gli strumenti finanziari raggiungibili, iniziando ovviamente dai fondi del PNRR, così come le configurazioni e le condizioni possibili da attuare, cioè repowering, filiera legno-energia o comunità energetiche.

“Mi devo complimentare per l'iniziativa – ha detto l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, ospite per l’occasione e affiancato dai consiglieri Antonio Tutolo e Paolo Campo - che mostra volontà di protagonismo, anche contro il rischio di speculazione sulle fonti rinnovabili. Non è accettabile produrre più energia di quanta se ne consuma, senza poi ricevere benefici nella bolletta di famiglie e imprese. E non facciamo l’errore di considerare l'energia come l'unica partita da giocare, perché nessuno ci impedisce di considerarla elemento di compensazione con altri elementi, magari a partire dall’acqua”.

“Il territorio vuole parlare con una sola voce e vuole essere rispettato da chi viene a prendere energia sul posto - ha detto il presidente di Meridaunia, Pasquale De Vita - e da parte nostra, dobbiamo passare dalle parole ai fatti nel cambiare la nostra economia da lineare a circolare, cioè quella più consapevole e vicina all’ambiente. Con la promozione di questi incontri, il nostro Gal cercherà di far capire alle popolazioni l’importanza delle fonti rinnovabili. Oggi innovazione e sostenibilità cercano sempre di viaggiare sullo stesso binario e alla stessa velocità. Il futuro, anche dalle nostre parti, dipende da questa alleanza, a condizione che strategie economiche, amministrative e politiche viaggino nel rispetto delle esigenze paesaggistiche e ambientali”.

“Le aree montane hanno necessità di stare nel futuro - ha spiegato Marco Bussone, presidente dell’Unione Nazionale degli enti e le comunità montane – e il percorso si sta reimpostando e ridefinendo attorno a una transizione ecologica ed energetica che la sfida del cambiamento climatico impone. Quando i territori si interrogano su come usare, produrre e gestire l’energia da fonti rinnovabili, guidano un processo che si amplifica a livello regionale e nazionale. Si aprono delle strade importanti assieme alle rispettive comunità che diventano protagoniste. In questo modo cambiano i meccanismi e si rivedono i ruoli, non sono più i grandi player energetici a venire a prendere risorse senza poi lasciare nulla”.

“I Monti dauni sono davanti a grande opportunità di lavoro e sviluppo nel rispetto delle norme – ha aggiunto il direttore di Meridaunia Daniele Borrelli – e il Gal vuole accompagnare i sindaci in un percorso inevitabile. I 29 delle aree interne hanno voluto espressamente coinvolgere anche quello di Lucera. La ricchezza energetica va governata e noi cerchiamo di svolgere un ruolo di coordinamento di processi che però devono essere principalmente istituzionali. Ne abbiamo il potenziale, anche dal punto di vista infrastrutturale. Perciò abbiamo cercato e voluto fortemente il coinvolgimento e la formazione della classe politica che è chiamata a passaggi mentali oggettivamente delicati e complessi. Si tratta di considerare prospettive innovative, come quelle dei consorzi di comunità energetiche, ma in generale abbiamo necessità di partire in questo settore, per non rimanere ancora una volta a guardare cosa fanno gli altri. Abbiamo idee da proporre, cominciando dalla creazione di un’area pilota sperimentale per l'abbattimento delle Co2, ma anche la l’istituzione di un museo regionale delle energie rinnovabili con compiti divulgativi, didattici e di ricerca”.

Riccardo Zingaro