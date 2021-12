Si intitola “Matteo La Torre - Storia di un imprenditore” la biografia del fondatore del Gruppo Siem – Euronics scritta da Domenico Carella e presentata venerdì scorso.

Il messaggio dell’imprenditore di Foggia è quello di voler trasferire un insegnamento virtuoso alle nuove generazioni: non arrendersi mai. Vengono così ripercorse le tappe fondamentali della sua vita, a partire dai ricordi della sua infanzia nel dopoguerra nella città bombardata. Il suo lungo percorso di vita professionale è iniziato a 10 anni, con il piccolo Matteo impegnato con determinazione e costanza da subito, fino al momento della sua svolta: l’apertura a soli 17 anni del suo primo negozio di elettrodomestici in centro città.

Da quel lontano 1960 la strada di La Torre è stata piena di soddisfazioni, anche grazie alla lungimiranza di entrare a far parte di un gruppo di acquisto nazionale, Get Italia nel 1997, diventato Euronics nel 2001.

Ora il Gruppo Siem conta 31 punti di vendita diretta e 80 indiretti, presente in Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche, con oltre 800 dipendenti.

“Con questo libro mi piacerebbe che il mio percorso lavorativo fosse la testimonianza tangibile che qualsiasi obiettivo si può raggiungere – ha commentato – e quindi tutti possono arrivare in alto, indipendentemente dal contesto sociale in cui vivono e dalle difficoltà che sono costretti ad affrontare. L’importante è avere idee, coraggio e perseveranza”.

Red.