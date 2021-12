Più servizi per i bambini in ospedale

A quattro anni dalla sua attivazione, il Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica è ormai una realtà consolidata in provincia di Foggia con le sue quattro sedi: Policlinico Riuniti di Foggia e ospedali di San Severo, Cerignola e Manfredonia.

E’ dedicato ai bambini di età compresa tra 0 e 14 anni che accedono ai Pronto Soccorso in codice bianco.

Dopo un breve periodo di consulenze unicamente telefoniche e, successivamente, di visite con prenotazione, lo Scap è nuovamente operativo secondo le modalità originarie: per accedere al servizio non è più necessario prenotare.

Per ricevere un parere o una consulenza è opportuno rivolgersi direttamente ai servizi senza telefonare e chiedere appuntamenti o consulenze telefoniche.

Ciò potrà consentire agli operatori di ottimizzare le attività e concentrare il proprio impegno nell'assistenza diretta.

Gli Scap sono operativi nei giorni festivi e prefestivi, dalle 8 alle 20 e per l’accesso all’ambulatorio sono previste le procedure pre-triage, con rilevazione della temperatura all’ingresso.

Istituita in tutta la Puglia nel 2017 dalla Regione, è una formula innovativa di integrazione tra ospedale e territorio che agevola e integra la gestione dell’assistenza pediatrica all’interno dei Pronto Soccorso.

“Il mio ringraziamento – ha dichiarato il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla - va ai pediatri e agli infermieri che assicurano il servizio con adesione volontaria e che hanno continuato a farlo anche nei periodi di maggiore recrudescenza della pandemia, seppure con le limitazioni previste dalle normative per il contenimento del contagio”.

f.g.