Pagamento ticket anche con l’app Io

La Asl Foggia fa sapere che è possibile pagare le prestazioni sanitarie anche attraverso l’app Io, lo strumento pensato per abilitare concretamente la cittadinanza digitale, e il servizio PagoPA ad essa collegato.

A fronte di una prenotazione già effettuata, la persona che accede tramite Spid sulla App, riceve una notifica del promemoria di prenotazione, con la possibilità di effettuare il pagamento direttamente con lo smartphone. Il sistema invia pure la notifica di avvenuto pagamento o quella in caso di disdetta della prenotazione.

Inoltre, da Piazza Libertà hanno liquidato il contributo stanziato dalla Regione Puglia in favore di 1.163 pazienti non autosufficienti gravissimi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Con questa tranche di 1.138.575 euro, salgono a 22 milioni le somme erogate complessivamente da gennaio 2020 ad oggi.

f.g.