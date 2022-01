Allerta meteo per le prossime ore

La Protezione civile regionale ha emesso una doppia allerta meteo per avverse condizioni meteo che si protrarranno per la giornata di domani.

Allerta arancione per rischio idrogeologico per tutto il nord della Puglia: "Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi moderati da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale".

Allerta gialla per vento in tutta la Puglia e per neve sul Gargano e Subappennino Dauno. "Nevicate mediamente sopra i 400-700 m, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti da forti a burrasca settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte sulle zone costiere, forti mareggiate lunghe le coste esposte".

Red.