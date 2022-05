Scuole connesse, la situazione

In Puglia prosegue l’attivazione dei servizi di connettività Internet a banda ultralarga nelle sedi scolastiche sul territorio regionale, così come previsto dal Piano Scuola Connessa, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 7 agosto 2020. L’obiettivo è quello di fornire a circa 35.000 edifici scolastici del Paese un accesso a Internet basato su connettività di 1 Gbit/s in accesso per ogni scuola, con almeno 100 Mbit/s simmetrici garantiti fino ai punti di scambio Internet.

Al 31 dicembre 2021 sono state attivate 6.558 scuole con intervento Infratel e 1.132 scuole con intervento delle società regionali.

La Puglia guida con il 54% di attivazioni per un totale di 872 scuole installate su 1896 previste dal Piano, 278 in provincia di Bari, 68 nell’area BAT, 98 in provincia di Brindisi, 128 in provincia di Foggia, 200 in provincia di Lecce e 100 in provincia di Taranto.

Le scuole sono distinte in quattro tipologie:

Tipologia A - scuole ad intervento pubblico diretto: scuole raggiunte da fibra ottica realizzata o in corso di realizzazione nell’ambito di interventi pubblici;

Tipologia B: scuole in prossimità di reti in fibra ottica di proprietà di operatori privati, realizzate o in corso di realizzazione nel triennio 2020-22;

Tipologia C - scuole con intervento pubblico in concessione: scuole raggiunte da fibra ottica realizzata o in corso di realizzazione da OpenFiber in regime di concessione;

Tipologia D: scuole non dotate di infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti del servizio definiti nel capitolato di gara.

A Lucera figurano attivi i seguenti istituti: Dante, Rosmini, Vittorio Emanuele III, Convitto Bonghi, Tommasone, Lombardo-Radice, Bozzini-Fasani (167), Bonghi (Viale Ferrovia) e Fasani (Via Pasubio).

Il Piano sarà attuato progressivamente e completato entro il 2023.

L’aggiornamento sull’andamento del Piano è disponibile sulla specifica piattaforma in cui è possibile individuare le scuole pianificate ed il loro stato di connessione.

f.g.