I Monti dauni ‘chiamano’ Lucera

I Monti dauni si stanno riorganizzando per un nuovo approccio di sviluppo dell’intero territorio. I 29 sindaci del coordinamento dell’Area Interna hanno individuato alcune tracce di lavoro su cui poggiare le attività future, mettendo in evidenza temi come energia, turismo, ruralità e infrastrutture.

“Stiamo scrivendo un nuovo libro sui Monti Dauni - ha dichiarato il coordinatore Raimondo Giallella, sindaco di Pietra - in una visione unitaria e coesa, fondamentale per la crescita economica, la qualità della vita e anche per l’offerta turistica. E’ un momento fondamentale: questo treno va preso ora o mai più. Noi ci stiamo mettendo tutto l’impegno e la buona volontà, crediamo di avere una classe dirigente all’altezza, e siamo fiduciosi sul fatto che il territorio ci possa seguire in questa impresa decisiva per il nostro futuro”.

Nell’occasione è stata ribadita l’importanza di Lucera in questi processi, città considerata un valore aggiunto, tanto da arrivare ad “aprire” in qualche modo alla sua presenza, come vero e proprio traino alla stessa strategia.

“Noi crediamo tanto in quello che stiamo facendo – ha concluso Giallella – e quindi non vogliamo lasciare nulla a caso, per cui tutti siamo d’accordo e consapevoli di una questione: abbiamo bisogno che Lucera rilanci un suo reale sviluppo, perché se decolla Lucera, i Monti dauni possono volare”.

Intanto, dopo aver cambiato la governance, con l’inizio del nuovo anno è stata rinnovata anche la Cabina di Regia, con relative designazioni e deleghe: Michele Dedda, assessore di Bovino, all’Agricoltura, mentre gli altri sono tutti Sindaci, come Leonardo De Matthaeis di Alberona (Turismo), Tommaso Lecce di Orsara (Patrimonio boschivo), Lucilla Parisi di Roseto (Green economy), Massimo Venditti di Celenza (Pubblica istruzione), Gianfilippo Mignogna di Biccari (Politiche giovanili e associazionismo), Paolo De Martinis di San Marco la Catola (Attività produttive), Pompeo Circiello di Rocchetta (Gestione dei rifiuti), Leonardo Cavalieri di Troia (Sanità), Enzo Zibisco di Volturara (Parco Naturale dei Monti Dauni), Giovanni Campese di Monteleone (Politiche migratorie), Noè Andreano di Casalvecchio di Puglia (Infrastrutture e Dissesto idrogeologico).

L’assemblea ha inoltre individuato il Comune di Deliceto come l’ente capofila per la prima Oil Free Zone pugliese, l’organismo nato di fatto a Lucera qualche settimana fa per promuovere uno sviluppo energetico sostenibile che miri alla progressiva sostituzione dei combustibili fossili con le nuove energie prodotte da fonti rinnovabili. L’obiettivo è quello di proporre nuovi modelli di sviluppo, “governando” il processo di transizione ecologica, e cercando di raggiungere benefici per tutta il territorio, nel rispetto delle risorse paesaggistiche, culturali e turistiche. Alla guida di questo settore ci sarà il sindaco Pasquale Bizzarro, eletto all’unanimità.

“Questa nomina mi onora molto – ha commentato il diretto interessato – e quindi assumo questo impegno con entusiasmo, mettendo da subito a disposizione le mie competenze in materia di green economy, avvalendomi anche della collaborazione dei colleghi Gianfilippo Mignogna di Biccari e Lucilla Parisi di Roseto che hanno già da tempo puntato sull’energia rinnovabile nei rispettivi comuni di appartenenza con la creazione di altrettante comunità energetiche. Ringrazio tutti per la loro fiducia, sono felice di far parte di una famiglia di Sindaci sempre più coesi e consapevoli della bellezza di lavorare insieme. Il coordinamento lavorerà per intercettare questo tipo di economia e per avviare un piano energetico in grado di ottimizzare la produzione da fonti rinnovabili- ha dichiarato – e cercheremo di replicare ovunque le esperienze di Roseto e Biccari dove sono partite le prime due comunità energetiche. Inoltre chiederemo alla Regione di istituire sui Monti Dauni un Osservatorio energetico, visto che in provincia di Foggia si produce più energia rinnovabile della Puglia”.

