Gli occhi fissi

Vangelo (Lc 1,1-4; 4,14-21)

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Il commento di Michele Cuttano, diacono

“Si recò a Nazareth, dove era stato allevato ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere”.

Cristo è presente in mezzo a noi; noi dobbiamo necessariamente cogliere un primo messaggio.

La nostra anima deve essere in ascolto, ricettiva, dobbiamo saper accogliere.

Penso alla nostra celebrazione domenicale…

Dovrebbe essere un luogo d’incontro privilegiato con la Parola.

“Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, apertolo trovò il passo dove era scritto…”

E’ Cristo che apre il rotolo, Lui può aprire.

In Cristo la Parola si fa carne, diventa viva.

La Parola, fuori di Cristo, resta incomprensibile e incompleta.

Cristo è la realizzazione della Parola:

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi…”

C’è lo Spirito del Signore che agisce e che parla.

Le Sue Parole sono rivolte ai poveri; ai prigionieri; ai ciechi e agli oppressi.

Scusami la domanda inopportuna e sgradevole, ma tu rientri per caso in queste categorie?

Spero che non dobbiamo scomodare teologi o predicatori cattedratici vari per intendere che quei poveri, quei prigionieri, quei ciechi e quegli oppressi siamo anche noi.

Sai, c’è una povertà che ci appartiene, che non ha a che fare con la situazione patrimoniale, che svela la nostra società, invece che opulenta, misera.

Sai, c’è una prigionia che non appartiene solo ai nostri amici e fratelli carcerati per aver commesso reati, è una prigionia che appartiene ai nostri cuori anche se i nostri corpi sono liberi di andare per il mondo.

Sai, c’è una cecità che non ha segni evidenti come un cane guida o un bastone bianco ma che si nasconde nelle nostre scelte quotidiane, in quelle personali e in quelle sociali.

Sai, c’è un’oppressione di un qualcuno che ci impedisce di vivere, ci costringe a costruire amari mattoni di schiavitù.

Perdonami caro fratello, ma se questa Parola la vivi in seconda persona, rivolta agli altri, stai facendo un cammino di doppiezza, che ti porterà unicamente a sostituirti al Padreterno…

E’ vero, questa tentazione è forte.

Ascolta un po’ il telegiornale e ti chiederai che fine ha fatto l’uomo “creatura di Dio”.

C’è un male che si annida nei nostri cuori e che poi si riversa, gonfiandosi e alimentandosi con quello del nostro prossimo, nel mondo.

Eppure nasce tutto da una nostra ricerca della felicità…!

Questa ricerca doverosa diventa perversa e omicida se la metti al servizio del profeta di questo mondo.

“Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di Lui”.

Già, su chi abbiamo gli occhi fissi noi oggi?

Su Cristo?

Da Lui attendiamo la nostra libertà, la nostra ricchezza?

Se vuoi sapere se è Cristo che segui, scruta la tua vita familiare, il tuo vissuto condominiale, il tuo vivere la parrocchia, il tuo essere al servizio sul lavoro.

Guarda le tue scelte di vita, il tuo modo di amare la moglie, il tuo trasmettere valori ai figli, il rapporto con il vicino di casa, il tuo essere lavoratore, il tuo appartenere ad una famiglia parrocchiale.

Il riconoscersi poveri, schiavi del nostro egoismo, oppressi dalle nostre passioni dovrebbe attirarci una condanna! Ci sono situazioni di vita dove è così grande la nostra miseria che noi per primi ci scriviamo una sentenza di morte.

Dio ci dona un lieto messaggio.

Invece che un bel meritato cappio, Dio ci dona una liberazione.

Una vita nuova, una gioia che il mondo non conosce, una gioia che non dura il tempo di una fuga da casa. C’è una gioia che non ci viene dalle cose del mondo, dalle nostre “conquiste” affettive o economiche. Per queste, credimi, c’è una stagione dove tutto si dissolve lasciandoci un pane di lacrime, in abbondanza. Quante pagine della nostra vita abbiamo scritto alla ricerca di vita e abbiamo trovato una fonte inesauribile di tristezza.

E’ invece c’è una bella notizia, una di quelle che non ti aspettavi più dalla tua vita.

Dio ti ama, ti è accanto, ti è stato sempre accanto, anche quando ti sei perso alla grande, anche quando non hai più riconosciuto nel volto del prossimo quello di tuo fratello.

Il nostro incontrarci con Cristo, il nostro posare gli occhi su di Lui, deve portarci necessariamente ad un totale cambiamento di rotta, di obiettivi.

Cristo ci offre una realizzazione concreta tutti i nostri giorni.

Lo dobbiamo dire con chiarezza, con schiettezza.

La gioia del cristiano nasce unicamente dal riscoprirsi figli di Dio e quindi fratelli con qualsiasi prossimo. C’è una forza straordinaria di vita nella Parola di Dio che può essere vanificata dalla nostra ipocrisia. Essere formati, conoscitori della Parola, serve a poco se rimane tutto allo stato teorico. Il cambiamento anzi lo sconvolgimento che Cristo ha portato nell’umanità può esser rifiutato per primo da noi cristiani.

La predica, il nostro parlare deve essere un tutt’uno con la vita.

“Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”

Chi vive Cristo senza la donazione verso il prossimo non è certamente portatore di un lieto messaggio.