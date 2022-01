Giustizia e tribunali, le voci nel vuoto

La venuta del ministro Luciana Lamorgese in Capitanata, dovuta all’innalzamento del fenomeno criminale e mafioso sul territorio, ha fatto riaprire i discorsi sulla geografia giudiziaria in provincia, quella che conta oltre 600 mila abitanti ed è ampia 7 mila chilometri quadrati, a fronte di un solo tribunale attivo, con spazi ridotti per i suoi oltre 12 mila processi pendenti. Numeri e situazione spaventosi che però affiorano solo periodicamente, come nel caso del coro di dichiarazioni arrivate per invocare maggiore attenzione da parte dello Stato centrale.

Oltre a quelle del consigliere regionale Antonio Tutolo, se ne sono aggiunte molte altre, a partire da quelle del sindaco di Lucera Giuseppe Pitta: “Lo Stato ha il dovere di reagire contro la ‘quarta mafia’ e di tutelare e difendere i cittadini e lo sviluppo sociale ed economico di questo territorio. Ritengo completamente fuori luogo, in una terra vessata dalle attività mafiose, le dichiarazioni del sottosegretario Sisto, quando ritiene che ci siano cose più urgenti da fare che rivedere la riforma della geografia giudiziaria che, di fatto, ha favorito questa escalation criminale. Ci siamo pronunciati più volte, istituzionalmente, come Consigli comunali, oltre che provinciale e adesso regionale. A Roma, chi ha il potere di agire deve passare dalle chiacchiere ai fatti e dimostrare se si è ‘con’ oppure ‘contro’ la terra di Capitanata. Non ci sono mezzi termini e mezze misure e soprattutto non c'è altro tempo da perdere. La sede del Tribunale di Lucera è stata recentemente oggetto di deliberazione, da parte della conferenza permanente degli uffici giudiziari di Foggia, che ringrazio per la sensibilità e la lungimiranza. Questa deliberazione ha per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per 4 milioni di euro, programmati in maniera urgente già a partire dal 2022. Uno stabile che sarà perfettamente in grado, rapidamente, di ospitare una sede distaccata della Corte d’Appello di Bari, doveroso supporto alla sovraccaricata giustizia di Capitanata e validissima arma contro le dilaganti attività criminali, senza dimenticare la necessità di presidi di giustizia anche nel cuore del Gargano. Chiedere la presenza dello Stato ed il rafforzamento delle attività giudiziarie non sono astrazioni ma concetti concreti da perseguire quotidianamente attraverso impegni fattuali e sinergici da parte di tutte le Istituzioni”.

A più riprese, anche lo stesso procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro aveva invocato “una maggiore vicinanza al territorio”, con l’introduzione di un altro paio di uffici inquirenti, uno a Cerignola e un altro Gargano, evidenziando la mancanza di squadre investigative.

E il coro di richieste arriva dagli avvocati del Gargano, fortemente penalizzato dal punto di vista logistico, e dalla Regione Puglia dove le mozioni approvate sono state tre. Quella avanzata da Tutolo ma anche altre due promosse da Renato Perrini, presidente della commissione di studio e inchiesta sulla criminalità organizzata in Puglia, che impegna la Giunta Emiliano a chiedere il rafforzamento degli organici in Puglia, e da Giannicola De Leonardis che ha chiesto di ripristinare in provincia di Foggia almeno un altro tribunale, chiamando in causa anche i parlamentari del territorio.

Il senatore del M5S Marco Pellegrini, presidente del comitato Mafie Foggiane in Commissione Antimafia, ha aggiunto: "Le bombe di questi ultimi giorni hanno preoccupato, direi scioccato l'opinione pubblica nazionale e internazionale, mentre quella locale lo era già da molti anni. L'aperta sfida allo Stato, le modalità violente e feroci, quasi terroristiche, con le quali agiscono le mafie foggiane, destano sgomento, paura, profondo allarme sociale. La riforma della geografia giudiziaria del 2012, almeno per ciò che concerne la provincia di Foggia, ha fallito completamente. La soppressione del Tribunale e della Procura di Lucera e quella di altre sei sezioni distaccate ha creato un imbuto che impedisce di celebrare con celerità i processi, nonostante l'abnegazione dei magistrati e dei dipendenti amministrativi. E di queste disfunzioni, di queste difficoltà oggettive, si avvantaggiano i sodalizi criminali e ne pagano le conseguenze i cittadini, le vittime di reato e tutti gli operatori del diritto. Abbiamo più volte chiesto di rafforzare considerevolmente il numero delle forze dell'ordine in provincia e di elevare i commissariati di San Severo e Cerignola a strutture di primo livello. Sul versante giudiziario, chiediamo che venga istituito almeno un altro tribunale e almeno una sezione distaccata che possano coprire le zone sud e nord di questa estesa provincia. Io sono primo firmatario di un disegno di legge del 2018 per l'istituzione a Foggia di sezioni distaccate della corte di Appello di Bari, della DDA e del Tribunale per i minorenni, così come accaduto alla Camera nel 2021 con le collega Giuliano. Infine, nelle more dell’auspicata approvazione di questo disegno di legge, ribadiamo la richiesta di trasferire fisicamente a Foggia il pool di magistrati della DDA di Bari che si occupano stabilmente ed esclusivamente dei reati di stampo mafioso in questa provincia. Ciò renderebbe ancor più proficuo il loro lavoro e quello della polizia giudiziaria perché presidierebbero meglio il territorio e, per esempio, si eviterebbero perdite di tempo nel fare la spola tra Bari e i vari centri della provincia di Foggia in cui si commettono reati di stampo mafioso. Se a queste nostre proposte non seguiranno atti concreti da parte di chi ha responsabilità legislative, organizzative e di governo, vorrà dire che le belle e accorate parole, pronunciate in questi giorni da tutti, sono state un mero, vuoto e insopportabile esercizio di stile”.

“Esistono tanti tipi di criminalità, ma è anche vero, come ha detto qualcuno, che questo tipo di fenomeno criminale è veramente una minaccia nei confronti di tutte le speranze e le ambizioni della Puglia – ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano – ma non siamo stati mai in grado di convincere né il ministero della Giustizia né il ministero dell'Interno a una rivalutazione complessiva delle piante organiche che riguardano la magistratura, in particolare nella provincia di Foggia, ma vi dico che questa è la situazione di tutte le province pugliesi. C'è una sottovalutazione del fenomeno criminale molto grave. A tutto c'è un limite: la revisione delle strutture giudiziarie, che essenzialmente ha colpito la provincia di Foggia, ma che ha colpito anche altri importanti tribunali, è certamente una situazione non accettabile. Si aggiunga che la questione non è tanto la sede fisica, dove sta un ufficio. È evidente però che se il tribunale di Foggia avesse una struttura coerente con gli affari civili e penali che lo riguardano, è chiaro che avremmo una capacità complessiva. È evidente infatti che nel momento in cui i magistrati non sono in grado di produrre quello che serve, anche le forze di polizia sono meno sollecitate. C'è quindi una giustificazione in più per mantenere organici che vengono aumentati normalmente solo provvisoriamente, dopo che avvengono eventi di particolare gravità, come quelli che si sono verificati nell'ultimo periodo".

f.g.

