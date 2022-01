Mario De Maso ha detto stop

Il calendario del 2022 è regolamente appeso al muro, quasi un segnale di resistenza al tempo che passa, i cimeli, i ganci e i coltelli sono ancora al loro posto, simbolo di opposizione allo spopolamento non solo demografico e residenziale ma anche commerciale del centro storico di Lucera.

Mario De Maso, il 72enne decano dei macellai, lunedì scorso ha chiuso la sua storica attività di Piazza Nocelli, vero e propro crocevia di persone, fatti e situazioni di ogni tipo, punto di incontro e di riferimento di consumatori, cittadini, appassionati di calcio e commentatori della politica e dei fatti locali. Dal 1960 è stato il classico negozio di vicinato, avamposto di una famiglia che come tante altre ha lavorato duramente attraversando la storia degli ultimi decenni, simbolo di quei presidi che in centri di media grandezza riescono a conservare un rapporto speciale con la comunità, i cittadini e le istituzioni, divenendo un luogo capace di creare pure momenti e occasioni di aggregazione.

“Quello che mi ha fatto impressione pensare in questi ultimi giorni – ha raccontato De Maso a Luceraweb – è stato il fatto di aver visto passare davanti a me almeno tre o quattro generazioni di ogni famiglia. Oggi conosco giovani dei quali ho conosciuto e servito i loro nonni”.

Insomma, un altro pezzo di storia che se ne va nel cuore di Lucera dove le porte sbarrate e le saracinesche abbassate non si contano più, mentre quelle che aprono sono ormai esercizi di eroismo.

“Io sono entrato qua dentro all’età di 11 anni, quindi svolgo questo mestiere da oltre 60 anni - ha ricordato, facendo ancora fatica a coniugare i verbi al passato – e quindi ho trascorso la mia vita qua dentro, per cui mi fa un certo effetto uscire per non entrare più. Io ho lasciato la scuola per aiutare la mia famiglia, e ricordo ancora il giorno dell’inaugurazione. Era ottobre, uccidemmo il maiale qua davanti, ora non si può fare più, ma all’epoca era una festa per tutti”.

E forse non è un caso che proprio la salsiccia di suino sia stata la specialità della casa, visto che veniva richiesta e acquistata da clienti provenienti anche appositamente da Foggia, o da lucerini che le hanno fatto fare il giro d’Europa.

Ma quel luogo è stato anche uno straordinario osservatorio di vicende, situazione e mutamenti della Lucera nel corso dei decenni, e lui testimone di fatti memorabili e anche di piccoli cambiamenti quotidiani.

“Quante ne sono successe in questa Piazza e nei paraggi, è sempre stato impossibile annoiarsi – ha aggiunto sempre con lo stesso entusiasmo – ma gli eventi che mi vengono subito in mente sono le diatribe politiche fino agli anni ‘90, visto che nel giro di 200 metri qui intorno avevano sede tutti i maggiori partiti politici dell’epoca. E durante le campagne elettorali se ne sono viste delle belle, con litigi e discussioni memorabili. C’era passione e impegno serio, e per dimostrarlo io stesso ho contribuito mio malgrado a una di queste vicende: nel 1967 ero giovane e mio padre si era candidato nella Democrazia Cristiana. Feci fare i sacchetti della macelleria con la stampa dello scudo-crociato e per scherzo la diedi anche a un comunista sfegatato. Lui non se ne accorse, ma appena girò l’angolo in Piazza Duomo venne preso in giro e apostrofato dai suoi ‘compagni’. Si arrabbiò moltissimo, tornò indietro annunciandomi che non mi avrebbe più visto. E fu di parola, non è più tornato a comprare la carne, e quindi quel giorno persi un cliente”.

L’attività di macelleria a Lucera ha una sua forte e spiccata tradizione familiare, sembra che per fare questo mestiere sia anzitutto necessario avere il cognome che inizi con la D. Non solo De Maso, ma anche Di Gioia, Di Virgilio, de Gennaro e De Battista sono le principali dinastie che da decenni, tra fratelli, cugini e poi figli, portano avanti e custodiscono i segreti del settore.