Il Lastaria tra sanità e politica

Chi critica carenze e fa rilevare ritardi sull’ospedale Lastaria di Lucera fa bene, specie sul pronto soccorso per il quale non più sono ammissibili giochi lessicali o motivazioni di facciata che nascondono carenze programmatiche evidenti. Ma non bisogna dimenticare cosa era e quale percezione aveva la cittadinanza del Lastaria solo due anni fa, tempo che ha consentito di dare una vesta nuova e migliore alla struttura, peraltro in un tempo caratterizzato dall’emergenza Covid, si è visto, tutt’altro che gestibile agevolmente.

Dopo quello fatto in diretta dal sindaco Giuseppe Pitta che ha garantito pressione e attenzione sul tema, sulla situazione attuale è intervenuto Simone Codirenzi, nella tripla veste di consigliere comunale, infermiere del pronto soccorso di Lucera e sindacalista che ha denunciato le difficoltà del periodo ma anche quelle legate a una programmazione non proprio aderente agli annunci fatti quella sera alla biblioteca di San Pasquale con tanto di slide illustrative.

“Erano stati promessi 19 medici da distribuire nelle varie branche – ha riferito – tra cardiologi, nefrologi, oncologi, radiologi, biologi e anestesisti, oltre a tecnici radiologi e di laboratorio, fisioterapisti e 90 infermieri e 36 oss, e invece le criticità sono sotto gli occhi di tutti, non solo per il pronto soccorso, tenuto in piedi solo dalla convenzione con il 118 che quindi non risolve il problema di un presidio che ha una proiezione annua di 9.000 accessi e quindi non era pensabile tenerlo chiuso dalle 20 alle 8. A questo si aggiunge che da qualche giorno il laboratorio analisi è chiuso il pomeriggio per carenza di personale, stessa cosa per la radiologia che va a singhiozzi. La Chirurgia è capace di 2.500 interventi all’anno, nonostante un servizio di anestesia decisamente carente, così come nel Dipartimento di Medicina che resta in affanno. L’Oncologia con i suoi posti letto non è mai partita veramente. È evidente, quindi, che quella suddetta dotazione organica non è mai stata presa in considerazione. Eppure a novembre è stata approvata la graduatoria del concorso di medicina interna, con la possibilità di assumere almeno 10 medici a tempo indeterminato, così da uscire da questo impasse. La soluzione immediata è invece sempre quella di ridurre o chiudere un servizio, con il personale poco considerato e con trattamento da serie B, che provoca stanchezza e scoramento. A chi giova tutto questo? A me pare che le promesse non siano state mantenute. Mi vergogno per me e per la mia comunità, e di aver dovuto rimandare le persone indietro. La Regione Puglia deve dare delle risposte. Chi ha mentito su un territorio così vasto definito, grazie al DM 70 2015, presidio di ‘Area Disagiata’? Se viene potenziato il Lastaria sarà possibile anche decongestionare il Policlinico di Foggia”.

r.z.