Le strade ‘da fare’ sui Monti dauni

Sui Monti dauni i fondi non sono mai troppi per intervenire sullo stato delle strade che collegano i 29 Comuni che sono uniti nel coordinamento delle Aree interne. La Strategia Nazionale aveva previsto 77 milioni euro, di questo sono stati impegnati già 45 e altri 16,5 sono stati stanziati nel nuovo piano sulla viabilità votato dai sindaci nell’ultima riunione, così da completare e mettere in sicurezza numerosi tratti bisognosi di lavori. Nella foto in alto, in verde quelle completate, in arancio quelle da completare.

“Finalmente il progetto generale inizia a dare i primi frutti con l’utilizzo dei tanto attesi fondi – ha commentato Raimondo Giallella, sindaco di Pietra – perché il miglioramento della viabilità è sempre stato al centro dell’operato della nostra Cabina di regia. Gli interventi saranno coordinati con la Provincia e con i singoli Comuni, e daranno sicuramente un’opportunità di crescita e valorizzazione dei nostri borghi che, diversamente, vivono una situazione svantaggiata rispetto ad altre aree. Alla Regione Puglia chiediamo che nella prossima programmazione, con i fondi destinati al dissesto idrogeologico, intervenga parallelamente per fermare le frane e gli smottamenti e per rifare il manto stradale delle arterie interessate”.

f.g.

Alcuni interventi nel territorio nei pressi di Lucera

SP.3 (Macchia delle Forche – Carlantino dal km. 0+000 al km. 5+700): 700.000 euro fondi Ministero;

SP.5 (Pietramontecorvino - Ponte Fortore dal km. 16+000 al km. 18+000 e dal km. 32+500 al km. 39+460): 1.200.000 euro di cui un terzo dal Ministero e due terzi da economie;

SP.123 (Orsara – Scalo dal km. 18+000 al km. 25+000): 1.000.000 euro fondi Ministero;

SP.125 (Ponte Celone - Ponte Lucifero) 1) Dal km. 0+000 (Ponte Celone) al km. 11+700 (Castelluccio Valmaggiore), 2) dal km. 15+000 al km. 20+000 (Faeto), 3) dal km. 22+000 al km. 27+900 (Ponte Lucifero): 2.000.000 euro fondi Ministero;

SP.130 (Lucera – Tertiveri dal km. 0+000 al km. 11+800): 1.000.000 fondi Ministero;

SP.145 (Volturara Appula - SS. 17 dal km. 16+000 al km. 19+145, 600.000 euro di economie.