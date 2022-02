Verso il Pitta 5, casting aperto

Nelle ultime settimane, la preparazione alle elezioni Provinciali ha tenuto soffocate e compresse molte situazioni politico-amministrative a Lucera dove però ora il tappo è saltato, forse anche prima dell’effettiva apertura dell’urna di Palazzo Dogana.

La maggioranza era e resta traballante, nonostante i sorrisi rassicuranti e la comunicazioni di facciata, e i risultati di Foggia hanno puntualmente riaperto ostilità mai deposte e riavviato situazioni che erano state solo sospese.

Quello che si prefigura è un Consiglio comunale molto più simile a un Vietnam che un’assemblea che dovrebbe occuparsi delle questioni della città. Perché di strategie, manovre e accerchiamenti ne sono state fatte parecchie, e questo è il momento della raccolta dei frutti, ma anche della frustrazione per quelli mancati.

Da una parte, il nucleo più vicino al sindaco gongola e si compiace della performance di Tonio De Maio, sul quale è stato puntato forte, anche per mandare un segnale di presenza e valenza quando si tratterà di ragionare sulla candidatura alla presidenza dell’ente che si appresta a far tornare la Giunta vera e propria, con assessori, compensi e maggiore capacità di incidenza sul territorio. E Pitta non ha nascosto di voler dire la sua, “sempre nell’ambito del centro-sinistra”, ha precisato al cronista, rivolgendosi però in realtà al panorama politico provinciale che parte da Rosario Cusmai e Raffaele Piemontese, passa per il Movimento 5 Stelle e finisce ad Antonio Tutolo.

Ma se a livello provinciale ora le cose si sono messe bene, nonostante sia ancora tutta va verificare l’azione politica dell’esponente della polizia penitenziaria in un contesto diverso da quello cittadino, Pitta deve tornare a guardare a casa propria, e gestire la “crisi” (una parola tabù che nessuno pronuncia tranne Luceraweb) che è rimasta latente sia per le aspettative delle Provinciali e anche per l’isolamento Covid del sindaco, raffreddando alcuni processi che stavano prendendo fuoco.

E siccome potrebbero essere bollate come congetture o tentativi di destabilizzazione, c’è una precisazione che arriva direttamente dalla struttura tecnica comunale che meglio spiega quanto sta accadendo da settimane, cioè la prolungata assenza dalle sedute di Giunta di Antonella De Sabato: la sua presenza registrata il 28 gennaio scorso è stata subito rettificata con un documento formale. Molto spesso, si è visto, nel linguaggio della politica locale un’assenza vale più di una presenza. Alfonso Trivisonne diretta emanazione di De Maio, per esempio, recentemente ha "parlato" per qualche giorno con le stesse modalità, non facendosi vedere a Corso Garibaldi.

L’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione invece è stata indicata dal cugino Giuseppe, animatore del gruppo politico R-Innoviamo Lucera che conta anche Franco Ventrella. Ma questo partner aggiunto da otto mesi alla maggioranza, la cui adesione ha di fatto consentito la salvezza e la prosecuzione dell’attività di Pitta, è sempre meno vicino alle posizioni dello schieramento. Valga per tutti l’iniziativa della candidatura dell’ex Provveditore agli Studi in una lista avversaria, gesto ritenuto di forte disturbo da parte dell’entourage di Pitta che non ne sapeva nulla fino alla ufficializzazione delle formazioni, con la rumorosa reazione dello stesso De Maio che l’ha presa malissimo. Quell’impegno personale è stato ritenuto la risposta alla mancata attuazione di alcune richieste fatte, magari a partire dalla nomina di Giancarlo Flaminio come dirigente comunale a tempo determinato. Poi c’era stata anche la vicenda della figuraccia del concerto al Teatro Garibaldi, per la quale l’assessore De Sabato ha assolto lei e proprio il funzionario (e responsabile della struttura), accusando tutto il settore tecnico e tecnologico.

Insomma, un clima tutt’altro che sereno, possibilmente rinfocolato dalle affermazioni in perfetto politichese dello stesso De Sabato, uno dei sacerdoti democristiani abilissimi con le parole, capace di dire e far sapere, senza far capire.

“Desidero ringraziare tutti i consiglieri comunali che nelle elezioni provinciali di domenica hanno inteso esprimere la loro preferenza per la mia persona - ha scritto su Facebook - e ciò a prescindere dalla lista in cui ero presente. La fiducia nella persona prescinde anche dalla collocazione di lista, seppur lista civica. È stata una bella esperienza credetemi, perché ho trovato e reincontrato persone sincere ed altre meno ma molto meno... Ma questo si sa fa parte delle miserie umane... E chi è misero resta tale in politica e nella vita, anche se riveste ruoli di alta responsabilità... Ma si sa la politica passa, e molte volte anche in fretta. E se si é stati miseri, tali si resta nel tempo…”

Naturalmente si sono subito aperti i pronostici su chi fosse l’obiettivo di De Sabato che si è messo su posizioni chiaramente critiche, anche se più realisticamente si tratta di più di uno, derivante dalla delusione per un consenso ricevuto inferiore alle aspettative e soprattutto alle promesse della vigilia, fatte a Lucera ma anche a Foggia e a Candela. Quello che è certo invece, è che la permanenza in maggioranza sia sempre più a rischio, perché l’idillio (semmai ci sia stato) sarebbe finito da entrambe le parti. E’ possibile che la separazione non avverrà a stretto giro, magari ci sarà ancora qualche giravolta o cambio di maglia, ma intanto è già stato aperto il casting per la quinta Giunta. Pitta, questa volta, deve gestire una situazione molto meno grave e pressante rispetto a maggio 2021: da diversi mesi ha nel taschino un paio di carte che attendono solo di spuntare, una in particolare è stata acquistata al supermercato della politica, con tanto di tessera Coop, ma finora si è vista e sentita poco contro la maggioranza, ma è stata pesata, anzi ponderata bene, soprattutto nell’urna di Palazzo Dogana.

Riccardo Zingaro