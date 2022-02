E’ scomparso Pasquale Lombardi

“Un muroooo….!!!”

Chi conosce anche solo un poco di storia dello sport locale, sa benissimo che questo urlo era praticamente il più ricorrente dentro la tensostruttura “Mauro Abate” di Lucera quando si disputavano le partite interne della squadra di pallavolo nei campionati di serie B.

La pronunciava sempre Pasquale Lombardi che aveva il suo posto fisso subito dopo la porta di ingresso, collocandosi in quel punto come in una specie di rituale che caratterizzava quella che è stata una vera e propria epopea del volley lucerino, a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo.

Pasquale Lombardi, 68 anni, è scomparso questa mattina dopo una breve malattia.

Faceva parte di una “triade”, certamente meno famosa di quella della Juventus, ma altrettanto efficace nel gestire una società, la mitica Toro Assicurazioni guidata da Gabriele Patruno e con Mimmo Cantore altro membro di un sodalizio che è rimasto negli annali dello sport di Capitanata, mostrando come fare fare attività ricorrendo a concetti oggi dati per scontati: attenzione al settore giovanile, coinvolgimento delle risorse del territorio e privilegio dei rapporti umani prima che professionali, facendo crescere sotto tutti i punti di vista un folto gruppo di ragazzi lucerini, oggi uomini inseriti in ogni contesto lavorativo, con alcuni di questi che poi hanno fatto strada anche nella pallavolo.

Pasquale Lombardi pagava il prezzo della genuinità, con una passione sfrenata per la pallavolo che lo rendeva il meno diplomatico nella compagine dirigenziale, ma sempre un punto di riferimento per tutti, si fosse trattato di fare l’autista del furgone per una trasferta o di organizzare una cena dopo la partita.