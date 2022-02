De Troia candidato a ‘Italia Medievale’

Simone De Troia, guida turistica di Lucera che ha messo in piedi un suo personale network turistico, è tra i cinque candidati al Premio Italia Medievale 2022, giunto alla 19esima edizione. Si tratta di un riconoscimento annuale che l’associazione “Italia Medievale” di Milano, assegna a personalità, istituzioni e privati che si sono particolarmente distinti nella promozione e valorizzazione del patrimonio medievale italiano.

Simone De Troia ha riferito di essere onorato e ha ammesso di essere sorpreso per il suo inserimento nella rosa dei nomi della categoria “Turismo” per agenzie e tour operator, dopo aver superato una prima fase di selezione che ha permesso ai più segnalati di passare di diritto alla fase delle votazioni.

Concorre con la denominazione del suo sito “Guida Lucera Daunia”, unico pugliese, assieme a soggetti operanti in Sicilia, a Gradara, Acquaviva Picena e Vallo della Lucania.

De Troia si è laureato in Storia dell’arte l’anno scorso, discutendo una tesi in Iconografia e Iconologia su “Giovanni da Stroncone e il convento del Santissimo Salvatore di Lucera”, ma dal 2013 svolge attività di guida turistica abilitata dalla Regione Puglia.

