Lo strano divieto di Via d’Acquisto

Gentile redazione,

vorrei evidenziare un problema che si protrae da un po’ di tempo.

La strada di via Salvo d’Acquisto é stata sottratta alla pubblica utilità per destinarla a parcheggio privato, in totale conflitto di ciò che prescrive l’art.7 del Codice della strada.

Riguardo a tale problematiche ci sono svariate sentenze, l’ultima in ordine di tempo quella del Tar Sardegna che ha sancito ancora una volta che il Comune non può riservare aree pubbliche per la sosta di autoveicoli di proprietà privata di dipendenti ed amministratori comunali.

Lucera però pare faccia eccezione, visto che in via Salvo d’Acquisto un’intera area pubblica è stata interdetta all’accesso, riservandola a chi è in possesso di un permesso tutto fatto in casa dai vigili urbani e firmato non dal sindaco ma direttamente dal comandante dei vigili.

In quella via é stato soppresso anche l’unico parcheggio per disabili prima presente, a servizio dell’utenza scolastica.

Vuoi vedere che non c’è nemmeno un atto di Giunta che autorizza tale area riservandola alla sosta degli automezzi privati dei dipendenti comunali?

Ma anche il parcheggio privato recintato a ridosso dello stabile che ospita i vigili urbani dovrebbe essere destinato solo ai mezzi di servizio del Comune, mentre esso é fruita anche da vigili, ma non solo quando sono in servizio, ma anche fuori servizio.

All’ora di uscita dei bambini dalla scuola, si vede arrivare il vigile in borghese in coppia con la moglie che parcheggia la sua auto nel parcheggio riservato per andare a prendere il figlio, mentre tutti gli altri genitori se solo si azzardano a varcare l’area protetta rischiano la multa. Della serie “io sono io e voi….”.

E si, perché se potrebbe essere plausibile riservare parcheggi a chi va a lavoro, non si comprende perché essi debbano essere una specie di privilegio assoluto!

Ma quando la Pubblica Amministrazione inizierà a dare l’esempio? Ma soprattutto, quando la politica e chi amministra, a partire dal sindaco, la smetterà di far finta di niente?

Uno qualunque