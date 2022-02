Percorso e primi fondi per la Strada Regionale 1

“Questo è il grande obiettivo che ci siamo prefissi e che stiamo seguendo con grande attenzione, a partire dall’attuale fase di progettazione, di competenza della Provincia di Foggia, ma sulla quale stiamo dando il nostro contributo. perché la Strada rappresenta la priorità assoluta per tutto il territorio, è la regina delle infrastrutture viarie. Si tratta dello strumento utile per la valorizzazione paesaggistica e produttiva, oltre che turistica dei Monti Dauni. Non c’è strategia territoriale senza un’adeguata dotazione di questo tipo”.

Lo annuncia così Noè Andreano, Sindaco di Casalvecchio e delegato alle infrastrutture nella Cabina di regia dell’Area Interna, il percorso individuato della Strada Regionale 1 che dovrà collegare Poggio Imperiale e Candela, praticamente tra i due caselli della A14 e A16, nello specifico da Ripalta a Radogna, per un totale di 83 chilometri.

La grande opera, quindi, almeno sulla carte sta prendendo realmente forma, dopo l’approvazione unanime da parte di tutti i 29 sindaci dei Comuni del territorio che viene sfiorati o toccati del percorso, compresa la stessa Lucera nella sua parte ovest dell’agro.

Viene ritenuta da tutti l’infrastruttura decisiva su cui costruire tutti i processi di sviluppo dei prossimi decenni.

“Questo provvedimento è un basamento per il futuro del nostro territorio – ha aggiunto Raimondo Giallella, Sindaco di Pietra e coordinatore dell’Area Interna – con il quale abbiamo manifestato la volontà univoca del completamento della strada. Questa è un’opera strategica, un patrimonio per tutta la Capitanata, un’arteria che oltre a connettere i nostri borghi con l’autostrada e le altre principali vie di collegamento, serve a ridurre le distanze tra l’entroterra e il mare. Per vederla completata ci vorranno anni, nel frattempo chiediamo alla Regione Puglia di mettere in sicurezza il tratto esistente dei 23 chilometri che vanno da Candela alla piana di Bovino”.