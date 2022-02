Annamaria Sabatini relaziona alla Camera dei Deputati

Da “mamma tecnologica” a esperta invitata alla Camera dei Deputati a illustrare le tematiche legate alle strategie efficaci e tecnologie per l'inclusione per persone con disturbi specifici dell’apprendimento.

La lucerina Annamaria Sabatini ne ha fatta dunque di strada nel mondo digitale da quando è diventata nota nel 2018 con il videotutorial che spiegava come scrivere in Word utilizzando solo la propria voce.

Oggi sarà a Roma tra gli illustri relatori dell’incontro intitolato “Europa e competenze: il diritto allo studio e al lavoro ai tempi del Pnrr”. Con esperti di vari ambiti si affronteranno temi legati alle competenze, ai diritti delle persone speciali, al loro riconoscimento in Italia, come avviene negli altri Paesi europei. Saranno trattati anche argomenti particolarmente significativi con sentenze di Tar, Consiglio di Stato e Corte Europea di Giustizia, chiamati a tutelare i diritti sanciti dall’Art. 117 della Costituzione e dal Quadro nazionale delle qualifiche.

Promotori di questo barcamp, che si svolgerà dalle ore 16 alle 19, sono l’Università Popolare LUCE, l’IRSEF (Istituto di Ricerca e Studi sull’educazione e la Famiglia) e l’Associazione socio-culturale AGIAMO, con il patrocinio del MAIE (Movimento Associativo degli Italiani all’Estero).

“Sono molto emozionata e al tempo stesso onorata di essere stata chiamata a relazionale nell’ambito di questo evento organizzato in occasione della ‘Giornata internazionale della Giustizia Sociale’ – ha raccontato Sabatini a Luceraweb – e sento anche la responsabilità di trattare un argomento così importante. Sinceramente, non me l’aspettavo. Ho ricevuto una telefonata dal dottor Domenico Di Conza, portavoce Nazioni Unite Academic Impact, che mi ha inserita in un parterre di autorevoli relatori”.

Annamaria Sabatini alcuni anni fa si è trovata a dover affrontare da genitore le difficoltà scolastiche di un figlio dall’intelligenza brillante ma disgrafico. Da lì la decisione di muovere i primi passi in un mondo a lei fino a quel momento sconosciuto. Alle sue conoscenze di informatica, Sabatini col tempo ha abbinato una formazione “sul campo”, specializzandosi in tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita di tante famiglie nella stessa situazione, con ragazzi che hanno difficoltà nella lettura o nella scrittura, ma possiedono mille altre abilità e competenze.

“Ci sono personaggi storici e scienziati importanti che erano dislessici – ci tiene a chiarire l’esperta – e anche oggi abbiamo imprenditori che manifestano un estro e un’intelligenza straordinari, nonché grande fiuto per gli affari, e sono diventati personalità di successo”.

Da sempre ci tiene a combattere la disinformazione sulle soluzioni pratiche e gratuite che sono a disposizione degli studenti con Dsa e perciò, anche attraverso i suoi canali social, aiuta le persone che hanno poca dimestichezza con le tecnologie.

I media e i social le hanno dato da subito l’appellativo di “mamma tecnologica”, perché aiuta i genitori suggerendo strumenti adatti alle esigenze e l’uso di app di cui spesso non si conoscono tutte le caratteristiche, come quella di Whatsapp che permette di visualizzare in tempo reale la posizione di un bimbo con Dsa che deve tornare a casa o prendere i mezzi pubblici.

Si è formata seguendo corsi specifici per specializzarsi nell’ambito degli strumenti tecnologici compensativi, poi, con l’esperienza acquisita è divenuta consulente in presenza e a distanza.

Negli ultimi tempi si è conquistata la qualifica di esperta in tecnologie assistive, strumenti compensativi e strategie didattiche efficaci per disturbi specifici dell'apprendimento, con numerose partecipazioni in qualità di relatrice a convegni in varie parti d’Italia.

Di recente ha ottenuto la qualifica riconosciuta di tutor dell'apprendimento per Dsa. E adesso è lei a tenere corsi a genitori, docenti e professionisti di vari settori che desiderano apprendere e applicare soluzioni efficaci.

Enza Gagliardi