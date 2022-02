Asfalti smaltiti nei campi, due arresti

Due persone arrestate e poste ai domiciliari, una sottoposta a obbligo di dimora e altre 50 indagate, due impianti sequestrati. Questo è il bilancio dell’operazione Blacktop, scattata due giorni fa a opera del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Bari che avevano avviato le indagini a settembre 2019.

Secondo gli inquirenti, sarebbero stati scoperti illeciti in materia ambientale attribuiti soprattutto a Domenico e Antonio Valentino, rispettivamente di 47 e 45 anni, vertici dell’omonimo gruppo nato a Volturino e che rappresenta una tradizione di famiglia nell’edilizia e nella produzione e smaltimento di scarti di asfalto stradale.

Il primo ha competenze nella direzione di lavori di manutenzione su diversi tratti autostradali, il secondo ha ruoli amministrativi.

Hanno uno stabilimento a Lucera (Valbit) sulla SS.17, e un altro a Modugno (Paving Technology), entrambi sigillati dai militari.

Tutto sarebbe partito dal sequestro di due aree agricole a Cerignola, dove sono stati riscontrati sversamenti sui terreni grazie ai proprietari compiacenti. E in effetti la direzione distrettuale antimafia ipotizza un traffico illecito di rifiuti speciali che ha interessato le province di Foggia, Bat, Bari e Brindisi. C’è stata una stima di circa 120 mila tonnellate di fresato d'asfalto, proveniente direttamente dai cantieri stradali di almeno 450 km di Statali in Puglia e gestite dall'Anas, che sarebbero stati smaltiti illecitamente su fondi, senza trattamenti preventivi o successivi, visto che quel materiale potrebbe essere riutilizzato come conglomerato bituminoso o per riempimenti e ripristini ambientali.

In alcuni casi viene contestato addirittura l’interramento nel perimetro di un’azienda agricola il cui titolare, Giulio Campana, è stato raggiunto dall’altra misura cautelare.

Il vantaggio in termini di costi non sostenuti per lo smaltimento è stato calcolato in 1,2 milioni di euro, grazie alla continua falsificazione dei documenti di trasporto, trasformato in “inerte secondario” invece che rifiuto speciale da conferire in discarica.

Red.