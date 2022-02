L’impegno sulle malattie rare di Vanessa Barbaro

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra oggi, spunta una storia anche lucerina ma che parte dal Veneto dove lavora Vanessa Barbaro. E’ ricercatrice alla Banca degli Occhi di Mestre, e il lavoro della studiosa ha permesso di individuare una molecola che è potenzialmente in grado di rallentare gli effetti negativi sugli occhi della Sindrome EEC (Ectrodattilia-displasia Ectodermica-palatoschisi), una malattia rara che colpisce una persona ogni 900 mila nati. Questi pazienti, una settantina in tutto in Italia, diventano praticamente ciechi intorno all’età di 50 anni, ma nascono già con problemi e disfunzioni con cui devono sempre convivere.

L’obiettivo della ricerca, finanziata dal ministero della Salute ma ancora nella fase sperimentale, è quella di produrre un collirio ad alta precisione che sia in grado di rallentare il degrado delle cellule staminali degli occhi, così da migliorare la qualità della vita di chi è affetto dalla malattia ereditaria invalidante, visto che provoca deformità a mani e piedi, possibili difetti nella bocca o a unghie e capelli, e ancora difficoltà a carico del sistema genito-urinario.

In poche parole, è stata individuata una terapia genica, cioè creata una molecola che è in grado di correggere il difetto a carico del gene P63, quello colpito in questa occasione.

Il prossimo passo sarebbe quello di produrre il vero e proprio farmaco con le opportune caratteristiche fisiche e chimiche, con una tempistica stimata in un paio di anni.

Il risultato dovrà poi essere sottoposto all’Agenzia Italiana del Farmaco che autorizzi i test sugli esseri umani, visto che sono gli stessi affetti che collaborano nella ricerca donando già cellule del loro organismo.

Vanessa Barbaro, mancato magistrato ma affermata biologa con formazione iniziale a Roma ed esperienze anche a Casa Sollievo della Sofferenza sempre nel campo genetico, si è trasferita a Venezia da una ventina di anni, assieme al marito Enzo Di Iorio, anch’egli lucerino e docente universitario.

Con questi esempi positivi, la 25esima edizione della Giornata Mondiale rappresenta un'occasione per ridare entusiasmo e speranza a chi vive con grande frustrazione la propria condizione, ma anche richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su un accesso equo ed immediato alla diagnosi, al trattamento e all'assistenza dei pazienti e dei loro caregivers.

