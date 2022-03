Le foto ‘rare’ nella Chirurgia

Il “Viaggio di Carmine” a Lucera non si è mai fermato, magari ci sono state tappe un po’ più rare come le malattie che cerca di alleviare, ma da otto anni le attività di sensibilizzazione e assistenza sul territorio sono ormai diventate un punto di riferimento per chi si trova suo malgrado a entrare nel tunnel della sofferenza, a causa di patologie che molto spesso sono perfino difficili da individuare.

Di iniziative ne sono state allestite diverse, di persone ne sono state aiutate altrettante, mentre il lavoro di promozione su certe questioni non è mai abbastanza.

E allora l’ultima in ordine di tempo, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, è associata al reparto di Chirurgia dell’ospedale Lastaria di Lucera dove ieri pomeriggio sono state affisse nei corridoi alcune opere del fotografo amatore Franco Calabria, raffiguranti suggestivi paesaggi di Puglia, Molise e Basilicata. Sono state donate in collaborazione con il sodalizio presieduto e fondato da Michele Consalvo ed Elisa De Maso, i quali nell'occasione hanno annunciato la donazione di un costoso apparecchio al reparto di Oncologia, finalizzato alla scoperta dei tumori della pelle.

La collezione prende il nome di “FotografRare” e raccoglie una serie di paesaggi naturali che possono alleviare lo stato d’animo di chi è entrato in quel luogo di cure.

“Ciò di cui ha bisogno psicologicamente chi deve affrontare l’esito di un consulto medico o un’operazione chirurgica – hanno dichiarato i promotori – è forza, serenità e naturalezza. E queste immagini possono incidere sugli aspetti psicologici del paziente”.

E la collaborazione e il sostegno al reparto vengono da lontano, perché erano stati già donati degli strumenti di accesso vascolare che hanno consentito al dottor Domenico Merlicco di innalzare a livelli nazionali ed internazionali la struttura lucerina in cui opera quotidianamente, assieme agli altri colleghi e al personale sanitario.