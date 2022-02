Allerta meteo per neve

Il Centro funzionale regionale Puglia fa sapere che sono previste nevicate al di sopra di 200-400 m, con locali sconfinamenti fino al livello del mare sulla Puglia garganica, con apporti al suolo fino a moderati sui rilievi della Puglia Centrale e alle quote superiori a 400 m sul resto della Puglia, pertanto è stata emessa una allerta gialla per neve, a partire dalla mezzanotte di oggi 28 febbraio e per le successive 24 ore, sulle zone Subappennino dauno, Gargano e Tremiti, Tavoliere, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto e Basso Fortore.

Raccomandazioni e aggiornamenti sul sito della protezione civile regionale, consultabili a questo link.

Red.