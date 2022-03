Quattro sindaci accanto ai camionisti

I sindaci dei Comuni di Lucera (Giuseppe Pitta), Cerignola (Francesco Bonito), Manfredonia (Giovanni Rotice) e San Severo (Francesco Miglio) hanno chiesto al ministro dei Trasporti Enrico Giovannini l’apertura di un tavolo di discussione e risoluzione sulle problematiche inerenti l’autotrasporto.

La richiesta è stata indirizzata anche al Prefetto di Foggia Carmine Esposito, al Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta ed ai Sindaci della Provincia di Foggia.

Ecco il testo della missiva:

“La strettissima attualità evidenzia che il comparto nazionale dell’autotrasporto versa in gravi condizioni di difficoltà legate principalmente al caro carburante. A tal proposito si segnala che il nostro territorio provinciale è stato interessato da numerose iniziative di protesta che hanno visto gli autotrasportatori mobilitarsi sino a fermare, per svariati giorni, i loro automezzi perché non più in grado di sostenere gli irragionevoli costi. Le predette proteste si sono allargate a macchia d’olio, interessando svariate province e regioni d’Italia e raccogliendo la vicinanza dei cittadini e delle istituzioni territoriali. Il 23 febbraio scorso gli autotrasportatori hanno prodotto un documento volto a sollecitare il Governo ad interventi diretti a sostegno della categoria. E’ stato sottoscritto, a titolo di rappresentanza, dai noi sindaci dei quattro maggiori Comuni della Capitanata, al fine di ribadire la vicinanza ai lavoratori ed alle imprese in grave difficoltà. Gli autotrasportatori ci hanno comunicato che terranno un pacifico presidio di protesta, a partire dalla mattina del 10 marzo in Roma, nei pressi del Ministero dei Trasporti, al quale non si potrà far mancare la presenza delle autorità. Pertanto, si chiede che una rappresentanza degli autotrasportatori e dei sindaci possa essere ricevuta al ministero per esporre direttamente le problematiche del comparto attivando immediate e proficue soluzioni”.

