I segreti nascosti del topinambur

In Puglia tutti conosciamo il fico, un po’ meno i semi di canapa o il topinambur. Eppure questi sono alimenti definiti “funzionali”, dalle grandi proprietà nutrizionali e salutistiche che un progetto sta cercando di valorizzare, ai fini della creazione di una vera e propria filiera industriale in Capitanata, con il coinvolgimento di vari attori istituzionali e privati. In effetti sono sempre meno di nicchia e sempre più ricercati, perché in grado di assicurare maggiore benessere rimanendo pure seduti a tavola.

Questi tre, in particolare, sono finiti nel progetto Biotoca che si propone la loro promozione, animata dall’azienda Energy Biofarm di Lucera da quasi tre anni, grazie a un finanziamento nell’ambito del Psr, sta conducendo sperimentazioni e ricerche con l’Università di Bari, coltivando numerose varietà di topinambur, ed esplorando inoltre le potenzialità della canapa, i cui semi sono ricchi di aminoacidi, vitamine, minerali e acidi grassi polinsaturi, e del fico, uno dei protagonisti della gastronomia pugliese ma ancora in grado di esprimere nuove qualità di carattere energetico e stimolante per il sistema immunitario.

Del topinambur, invece, non si butta via niente. Si estrae l’inulina, un addensante molto utilizzato nell’industria dolciaria, ma gli scarti possono essere impiegati nel ciclo di produzione di energie, oppure come mangimi per gli animali. L’inulina è una molecola da cui si ricava un polisaccaride il cui valore di mercato attuale è di 15 euro al chilogrammo, mentre il prodotto grezzo quota poco sotto i 2 euro al chilo, per una resa per ettaro che può arrivare anche a 300 quintali. La coltivazione della pianta è stagionale, parte in primavera e si raccoglie in autunno, senza la necessità di un elevato apporto idrico.

E se si tratta di cibo, la promozione passa prima di tutto dalla bocca, e quindi la Energy Biofarm ha avviato un ciclo di appuntamenti divulgativi, vale a dire l’occasione perfetta per mostrare, assaggiare e descrivere ricette e preparazioni.

Al Convitto Bonghi è stata quindi organizzata un’intera giornata su quello che è stato definito il "tubero della salute", con una gara di cucina tra gli allievi dell’istituto alberghiero che si sono cimentati con l’ingrediente, preparando piatti valutati da una giuria composta dal titolare dell’azienda Michele Piacquadio, dal professor Giuseppe De Mastro, responsabile tecnico scientifico dell’iniziativa, dal sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, dalla professoressa Milena Sinigaglia, presidente del Distretto Tecnologico Agroalimentare Regionale, dagli chef Peppe Zullo di Orsara, uno che ha poggiato buona parte della sua carriera sulla riscoperta di prodotti perduti o l’introduzione di alcuni magari sconosciuti, e Renato Morisco di Bari, creatore di eventi e ideatore della teoria delle quattro C in cucina: Cultura, Coltura, Cottura e Colore, e infine dal nostro direttore Riccardo Zingaro.

“Avevamo impiantato una grande coltivazione di topinambur ma che avrebbe dovuto servire per scopi energetici - ha raccontato Michele Piacquadio - grazie alla sua alta resa gasogena da sfruttare in materia di biomasse. Invece ci siamo resi conto che certi prodotti vanno consumati e non impiegati per altri scopi, e quindi siamo stati noi stessi a riabilitarlo. E dopo quasi tre anni vorremmo si passasse a una fase maggiormente operativa e certamente più interessante dal punto di vista economico e finanziario, con la creazione di una vera e propria filiera di prodotti di questo tipo, sempre più desiderati dal mercato. Tuttavia non possiamo fare da soli, perciò questi appuntamenti sono appositamente divulgativi, così da promuovere e trovare nuove intese e collaborazioni”.

“Resto sempre più convinto che questo tipo di prodotti non debbano essere solo coltivati - ha aggiunto il professor Giuseppe De Mastro - ma fatti entrare in un processo di trasformazione e valorizzazione. La filiera rappresenta uno sviluppo quasi naturale ma chiaramente ancora difficile ma avviare. Bisogna partire dalla conoscenza sui territori e dalla consapevolezza che ormai il cibo non deve essere più considerato la fonte del proprio sostentamento e/o la acquisizione di fabbisogno calorico ma anche come elemento attivo per la difesa della salute. Questi non sono certamente prodotti tipici della nostra terra ma che, abbiamo visto, sono ancora più ricercati rispetto alle zone di origine storiche. Cito solo la Ferrero come esempio, rivelando che è molto interessata all’inulina che si estrae dalle varietà presenti alle latitudini più calde come la nostra, grazie alla sua composizione chimica dalla catena più ‘lunga’”.

Alla giornata sono intervenuti anche Donato Di Venere, chimico dell’Istituto di Scienze per la Produzioni Alimentari del Cnr e Michele La Porta, referente di Op Agritalia, un'organizzazione di produttori ortofrutticoli che coltivano in Puglia, Basilicata e Sicilia.

